SMHI gick under onsdagen ut med en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar som väntas dra in över Jönköping under torsdagseftermiddagen.

– Det väntas bli vindbyar på 21-24 meter per sekund. Det kan även bli kortvariga stormbyar, säger SMHI:s meteorolog Lisa Frost.

Det väntas även bli en del nederbörd i form av regn. Temperaturen kommer ligga omkring 2–4 plusgrader.

Under torsdagskvällen drar nederbörden bort och vindbyarna kommer att avta.

På fredagen väntas det klarna upp allt eftersom och enligt SMHI kommer det bli en klar eftermiddag.

Det soliga vädret ser ut att hålla i sig inpå lördagen och temperaturen kommer ligga på ett par plusgrader. Dock väntas ett nytt nederbördsområde in dra in redan på söndag.

– Det är en ganska svajig prognos, konstaterar Lisa Frost.