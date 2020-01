Matchfakta Basket, Svenska Basketligan Wetterbygden Sparks-IK Eos 77-67 (20-17, 17-11, 20-14, 20-25) .. .. Matchfakta Basket, Svenska Basketligan Wetterbygden Sparks-IK Eos 77-67 (20-17, 17-11, 20-14, 20-25) Sparks poängplockare: Lovisa Hjern, 20, Samantha Cooper, 20, Sarah Saba, 19, Jelena Krsmanovic, 5, Emina Busatlija, 5, Ebba Sjökvist, 3, Anna Dahl, 3, Emma Johansson, 2. Publik: 172, Huskvarna sporthall.

I lördags förlorade Wetterbygden Sparks mot Högsbo. Bara tre dagar senare var det återigen dags för hemmamatch – och den här gången var det Eos som gästade Huskvarna sporthall.

Sparks tog kommandot från start och var i ledning med några poäng redan i matchupptakten. Därefter drygades ledningen ut successivt, och i paus var ställningen 37-28.

Det poängmässiga avståndet mellan lagen utökades ytterligare i tredje perioden, och trots att Eos närmade sig lite under den avslutande fjärdedelen kändes segern aldrig hotad.

– Det var kanske inte en av de vackraste matcherna vi har spelat rent spelmässigt, men det var en viktig vinst för oss. Det viktigaste i dag var att vi kom ut med en vinst och det gjorde vi, säger Lovisa Hjern.

Gjorde 20 poäng

– Vi spelade bättre under vissa perioder och inte alls bra under andra. Men vi höll det ändå ganska stabilt matchen igenom. Jag tycker att vi kontrollerade matchen nästan från start, vi hade taktpinnen och ledde matchen igenom. Ofta lyckas det andra laget göra småryck och komma in i matchen, men vi släppte inte in dem helt någon gång.

Lovisa Hjern bidrog med 20 poäng och med det var hon poängbäst i Sparks tillsammans med Samantha Cooper.

– 20 poäng är bra, absolut. Jag tycker också att det kändes ganska stabilt i dag, och när man lägger i lite bollar är det också positivt. Jag många gjorde poäng, men det var en lagvinst som vi är nöjda över, säger nyförvärvet från Norrköping Dolphins.

”Lite upp och ner”

– Det har varit lite upp och ner för egen del under säsongen, men jag tycker att jag som basketspelare har tagit steg i rätt riktning. Jag har blivit bättre på det jag ville bli bättre på. Jag har mer och mer etablerat mig som en pointguard som leder ett lag.

När 13 av 20 omgångar är spelade parkerar Sparks på sjunde plats i SBL-tabellen med marginal till lagen på ”fel” sida slutspelsstrecket.

– Det har varit lite upp och ner också för laget. Vi hade en dålig match mot Mark, men annars har vi vunnit mot de flesta som ligger efter oss. Men vi har även vunnit mot Norrköping och Telge, och det betyder att vi kan blicka uppåt och mäta oss med lagen högre upp. Det blir kul med fortsättningen av säsongen, det är bara vi själva som kan avgöra hur bra vi kan bli som lag, säger Lovisa Hjern.

Sparks spelar sin nästa match först 15 februari.