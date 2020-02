Så ställde HV71 upp: Målvakter: Hugo Alnefelt (Jonas Gunnarsson) Backpar: Jesper Williamsson – M.. Så ställde HV71 upp: Målvakter: Hugo Alnefelt (Jonas Gunnarsson) Backpar: Jesper Williamsson – Markus Lauridsen, Didrik Strömberg – Emil Johansson, Johannes Kinnvall – Daniel Norbe, Christoffer Persson. Kedjor: Filip Sandberg – Linus Fröberg – Anthony Camara, Linus Sandin – Lias Andersson – Christoffer Törngren, Simon Önerud – Joakim Andersson – Martin Thörnberg, Juuso Ikonen – Johan Johnsson – Oscar Sundh, Axel Holmström.

500. Så många matcher hade Oscar Sundh spelat i HV71 innan lördagens möte med Malmö Redhawks – endast elva spelare i klubbens historia har spelat fler. Innan matchen hyllades den omtyckte HV-profilen på isen till tonerna av stående ovationer från hemmapubliken i Kinnarps Arena.

Sundh var även en högst bidragande faktor till att HV klarade det två minuters långa tre mot fem-spel man drog på sig en bit in i den första perioden. Anthony Camara och Jesper Williamsson fick varsin utvisning inom loppet av några sekunder, då klev HV71:s boxplay fram och visade att man är ett av ligans bästa genom att hålla rent framför Hugo Alnefelt i hemmakassen.

HV71 skapade flera kvalificerade målchanser under matchens inledande 20 minuter, vilket skottstatistiken 15-5 vittnar om, men ledningsmålet uteblev.

Istället skulle det dröja till mitten av den andra perioden innan det ringde bakom Oscar Alsenfelt i bortamålet. Christoffer Törngren fick pucken i offensiv zon varpå HV-forwarden åkte förbi både en och två Malmöförsvarare innan han serverade Lias Andersson på bortre stolpen som kunde skjuta in 1-0 till HV71. Stjärncenterns första mål i HV-tröjan sedan återkomsten.

Händelserik tredjeperiod

HV71 behöll 1–0-ledningen perioden ut. Den sista och avslutande akten hann dock inte bli mer än 36 sekunder gammal innan bortalagets Johan Olofsson kvitterade i spel fyra mot tre. Just Johan Olofsson hade en händelserik start på den tredje perioden, några sekunder efter kvitteringsmålet skulle Malmöforwarden komma att spela en sidoroll när HV återtog ledningen.

Lias Andersson kom fri mot mål, i bakhasorna jagade Olofsson som hakade upp HV-centern tillräckligt mycket för att domarna skulle döma straff. En straff som Lias Andersson själv tog hand om och på ett iskallt sätt sköt in mellan benen på Oscar Alsenfelt.

Utvisningarna haglade i matchen, åt båda hållen. Joakim Andersson och Christoffer Törngren har tidigare under säsongen visat att de inte bara är ett skickligt boxplaypar defensivt, utan även att de kan skapa målchanser framåt med en spelare mindre på isen. Mot Malmö var det dags igen. Duon drev in pucken i offensiv zon, ett klapp-klapp-spel senare och Joakim Andersson hade skjutit in 3-1 till HV71.

Med drygt tre minuter kvar av matchen plockade Malmö målvakten, vilket gav resultat. I spel sex mot fem lyckades Fredrik Händemark stöta in reduceringen framför Hugo Alnefelt.

Närmare än så kom dock inte Malmö, HV71 vann till slut matchen med 3–2. En seger som innebär att HV71 tar viktiga poäng i kampen om topp sex-placeringarna, en kamp som nu lever i allra högsta grad.

