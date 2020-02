Tåg ställs in på grund av ovädret

Under dagen väntas ett riktigt oväder skölja in över landet. Trafikverket meddelar att flera tåg i Småland och Västergötland kommer att ställas in på grund av kraftig blåst och stora regnmängder. Det kan även ske störningar i färjetrafiken mellan Gränna och Visingsö.