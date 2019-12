Inbrottsförsöket skedde någon gång mellan igår och torsdag förmiddag, då ägare till villan upptäckte att någon försökt ta sig in.

– Vi är på plats med tekniker och gör en brottsplatsundersökning. Ingen har tagit sig in i huset så inget saknas, säger polisens presstalesperson Åsa Willsund vid 13-tiden.

– På något sätt har kilar slagits in under ett fönster vilket tyder på att man försökt ta sig in i huset.