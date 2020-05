Nu siktar man på att utveckla lotteriet ytterligare.

– I dessa tider är alla inkomster till föreningar av högsta vikt, säger Bengt Mulle” Edh, ordförande i Jönköpings Idrottsallians.

Idén till Hemmavinsten föddes av Bengt Kinell och Mikael Jerkinger och Jönköpings Idrottsallians ställde sig bakom satsningen.

– Hemmavinstens grundtanke är att föreningslivet ska kunna tjäna pengar på ett enkelt sätt. Det var ett initiativ som välkomnades av förening, ledare och föräldrar, förklarar Mikael Jerkinger som är verksamhetsansvarig för lotteriet.

Hemmavinsten fungerar ungefär som en prenumeration. Man köper en lott av sin idrottsförening som kostar 100 kronor i månaden. 40 kronor per såld lott går till prispotten som varje enskild lottköpare kan vinna. Föreningen som säljer lotten får i sin tur mellan 34 och 42 kronor per lott och månad beroende på hur många lotter klubben säljer. Dessutom går 1 krona per lott till den klubb som sålt den vinnande lotten.

Överraskar ofta

– Vi drar två vinnare varje månad och ofta åker vi ut och överraskar vinnaren med prischecken. Det brukar vara mycket uppskattat och ger oftast en liten uppsida i försäljningen för föreningen, säger Mikael Jerkinger.

Under de tio år som gått sedan starten har lotteriet genererat cirka 33 miljoner kronor till Jönköpings idrottsföreningar. Hälften har gått till de enskilda vinnarna, hälften till klubbarna.

Varje månad säljs cirka 3 500 lotter och planen nu är att Hemmavinsten ska utvecklas ytterligare.

– Vi pratar om ett Hemmavinsten 2.0 där vi tillsammans med föreningarna hittar nya vägar för att öka försäljningen. Intresset finns och vi kan glädjande konstatera att det än i dag ansluter sig nya föreningar till lotteriet, säger Mikael Jerkinger.