2 000 lediga vaccintider – regionen hoppas fler bokar tid

Under sommaren har det varit lägre tillgång till dos 1 då det under ett par veckor har getts många dos 2:or. Men nu har vaccinleveranserna rört sig mer uppåt samtidigt som det börjar komma in allt fler lediga tider även för dos 1. Enligt Jonas Almgren har man till och med fått lite högre leveranser än förväntat.

Region Jönköpings län meddelar att det nu finns 2 000 lediga vaccintider och man uppmanar därför den som fortfarande inte har fått vaccinet och som vill ha sprutan att boka in sig.

– Vi har inte haft några problem i sommar att få tiderna att gå åt, men vi uppmanar nu invånarna att passa på att vaccinera sig då vi har många lediga tider. Då vill vi trycka lite extra på detta, säger Jonas Almgren.

Det är Pfizer och Modernas vaccin som används då Astra Zenecas vaccin fasats ut. Under torsdagsförmiddagen hade 6 300 personer bokat in sig för vaccination i länet. Majoriteten, 2 321 personer (37 procent), var 16-17-åringar. Det är också den åldersgruppen som just nu främst bokar in sig på tider.

– Det är definitivt positivt att de bokar in sig. När vi släppte vaccinet till 16-17-åringarna i mitten av sommaren så var vaccintillgången för dos 1 lägre och då var inte heller Modernas vaccin godkänt för denna gruppen. Det är det ju nu, men då var vi oroliga för att det inte skulle finnas tillräckligt med tider för dem. Men de lyckades boka in sig på ett bra sätt, säger Jonas Almgren.

Han upplever att intresset för vaccinet från 16-17-åringarna varit stort då 63 procent av personer 0-17 år hunnit vaccinera sig. Detta innebär att de är ifatt åldersgruppen 18-29 år.

Jonas Almgren påminner om att alla från 16 år och uppåt kan boka in sig för vaccination. Det finns en oro för att 18-40-åringarna kan ha tröttnat om de i sommar har gått in och utan resultat har försökt boka in sig då det varit ont om tider.

Kan det bli ett ökat intresse för att boka tid nu om folk har varit bortresta i sommar?

– Visst kan semestern ha påverkat viljan att boka tid för vaccinet. Vi ser ju bara de som lyckats boka in sig, och inte de som försökt boka sig och inte hittat någon tid. Å andra sidan kanske man får svårare att hitta tid för vaccination om man jobbar. Det kan gå åt bägge hållen, säger Jonas Almgren.

Majoriteten av åldersgrupperna som just nu får sin andra dos är mellan 40 och 49 år, men även en del mellan 30-39 år som hann boka in sig tidigt när tiderna släpptes. Majoriteten av vaccinet som finns fram till och med vecka 34 kommer att användas för att ge dos 2, men från vecka 35 och framåt kommer det åter igen finnas flest tider lediga för dos 1.

– De punktinsatser som pågått under våren i vissa områden med låg vaccinationstäckning kommer att fortsätta. Vi såg en positiv utveckling av vår satsning där och de knappade in snabbare än länssnittet. Men nu när det varit lägre tillgång till vaccin och sommaren kom har de fallit efter lite igen tyvärr, säger Jonas Almgren.

FAKTA: Andelen vaccinerade per åldersgrupp i länet, inklusive bokade:

0-17 år: 63 %

18-29 år: 63 %

30-39 år: 70%

40-49 år: 81%

50-59 år: 87 %

(I äldre åldersgrupper är de flesta fullvaccinerade och där ligger täckningen på cirka 90 procent enligt siffror från vecka 30.)

Källa: Region Jönköpings län