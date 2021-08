2000 löpare på gatorna – så ska trafikkaoset undvikas i helgen:”Hoppas på förståelse”

Under helgen är det folkfest för alla löpare och motionsintresserade i Jönköping. Det är nämligen dags för den femte upplagan av Jönköping Maraton, ett arrangemang som väntas locka deltagare från över 30 länder. Men när drygt 2000 löpare ger sig ut på stadens gator innebär det en stor påverkan på trafiken, och löparnas glädje kan stå i skarp kontrast mot bilisternas frustration.

Därför är det viktigt att veta de trafikmässiga förutsättningarna under helgen, det menar Per Selskog, en av grundarna till Team Runners High som arrangerar lördagens lopp.

– De som bor i områdena där vi springer brukar ha väldigt bra koll på hur trafikomläggningen ser ut under tävlingsdagen. Det är framför allt de som kommer från andra städer som kan bli lite överraskade.

Han berättar om hur man från arrangörens håll anstränger sig för att trafiken ska kunna flyta på så bra som möjligt.

– Vi håller oss främst till gång- och cykelbanor för att påverka trafiken minimalt, men i vissa lägen måste vi över stora vägar och då måste de stängas av tillfälligt, säger han.

I start och målområdet får 900 personer vistas, vilket beror på nuvarande restriktioner. Därför kommer starten ske i fler och mindre grupper än normalt.

– Vi delar upp starten så att 900 startar åt gången. I vanliga fall startar alla samtidigt, men det här blir en bra lösning.

Start och målgång kommer att ske på Munksjöbron, vilken kommer att vara avstängd från fredag klockan 20 till lördag klockan 21. Det är också här som man främst förväntas se en stor påverkan på trafiken.

– Nu är vi också i ett läge där Slottsbron är avstängd för biltrafik, så en avstängd Munksjöbro kan påverka en del och ge mer trafik på Norra Strandgatan, och där hoppas vi på förståelse. Samtidigt är loppet på en lördag och jag tror inte vi får se köer liknande dem under rusningstrafik en vardag.

Han menar att det sällan förekommer irritation över hur trafiken påverkas under tävlingsdagen.

– Jag tror att man som Jönköpingsbo är van att det anordnas stora evenemang här, såsom Iron Man och Vätternrundan. Vi brukar märka att man har en stor förståelse och tycker att det är kul att det händer saker i stan.

Och nu hoppas han att lördagens lopp blir en efterlängtad folkfest. Jönköping Maraton blir nämligen det första stora arrangemanget av den här sorten i Sverige sedan coronapandemin bröt ut.

– Det känns roligt att vi är först ut, detta är något vi alla sett fram emot länge, säger Per Selskog.

Fakta: Så påverkas områdena när trafiken läggs om under Jönköping Maraton

Ekhagsringen (norr om Ekhagen centrum) kommer att vara avstängd ca 200 m för biltrafik. En sluss för bussarna kommer dock att vara öppen så all busstrafik löper som vanligt. Det rör busslinjerna 11 och 130. Tid: Kl. 10.00-11.30.

Ekhagsringen (korsningen mot Kungsängsvägen)

Ekhagsringen (östra ”infarten”) norr om Kungsängsvägen kommer att vara avstängd ca 200 m för biltrafik. En sluss för bussarna kommer dock att vara öppen så all busstrafik löper som vanligt. Det rör busslinje 11. Tid: Kl. 10.15-11.40.

Wilhelm Thams väg

Busslinje 72 kommer att ledas om via Öxnehagaleden t/f Huskvarna stn. Hpl Lärlingen dras in tillfälligt. Boende på Folkparksvägen och dess tvärgator kommer ha begränsad framkomlighet under samma tider. Häradsvägen är avstängd vid Shell. Tid kl. 10.15-12.05.

Vättersnäs

Cykel- och gångvägen över Ansgariigatan är ej överfarbar för bilar. Biltrafikanter hänvisas till Särlavägen där genomsläpp för biltrafik kommer att finnas. Tid: Kl. 10.30-12.15.

Östra Storgatan vid Undergången

Östra Storgatan kommer att vara avstängd mellan Undergången och Rosenbergsgatan. Detta påverkar busslinjerna 1 och 2 som leds om via E4:an-Odengatan-Tullportsgatan (alternativt Artillerigatan). Hpl på sträckan Östra Storgatan delen Rosenlundsbadet-Killallén samt hpl på Hermansvägen-Kilallén dras in tillfälligt. Tid: Kl. 10.45-13.05. För mer information, titta på Länstrafikens hemsida.

Bäckalyckan

In- och Utfart mot Dunkehallavägen mellan Skjutsarbacken (Stadsparksvallen) och mot Talavidskolan är helt avstängda. In- och Utfart från Gjuterigatan mot Junegatan är helt avstängd. Boende hänvisas till andra In- och Utfart. Kl. 11.30-14.30.

Björnebergsvägen och Järstorpsvägen

Helt avstängt på Björnebergsvägen från Hisingsängen och fram till Järstorpsvägen samt Järstorpsvägen mellan Björnebergsvägen och avfarten mot Dalvik. Dock möjligt att ta sig in till Jönköpings Fältrittklubb. Besökande till Järstorps kyrka hänvisas via Hisingsängen och Tolarpsvägen. För boende väster om Järstorpsvägen kommer översläpp att finnas vid Järstorps kyrka. Tid: Kl. 11.00-15.00.

Sveahällsvägen/ Bosshagsgatan samt Prostkvarnsgatan

Löpare kommer att korsa vid cykel-/ gångvägen vid Sveahällsvägen/ Bosshagsgatan. Genomsläpp för biltrafik. Vid korsningen Sveahällsvägen/ Prostkvarnsgatan tillämpas genomsläpp för biltrafik. Tid: Kl. 11.30-14.15

Karlavägen/ Lovisagatan samt John Ericssons gatan

Trafiken kommer att vara avstängd. En sluss för bussarna kommer dock att vara öppen så busslinje 3 löper på som vanligt. John Ericsonssgatan kommer att vara helt avstängd mellan Södra Kurvgatan och Hållplatsgatan. Tid: Kl. 11.30-15.00

Källa: Jönköping Maraton