Obs! Arrangemang kan ställas in med kort varsel. Även när arrangemangen är utomhus ska man stanna hemma om man har förkylningssymtom, uppmanar Jönköpings kommun. Tänk på att hålla avstånd.

Lista över påskaktiviteter:

• Påsk i Jönköping city

På påskafton – lördag – händer det grejer i city: Äggjakt på Väster klockan 12-14, start i butiken Katani och mål i butiken Önska. Träffa djur från Drefseryds gård på Hovrättstorget, eller kolla in såpbubblor på Hoppets torg, klockan 12-16. Maskotar går runt i city och bjuder på godis klockan 12-15.

• Fiska, fota, berätta!

Sportfiskarna i Jönköping anordnar en utmaning för hela familjen. Ta en bild från din fiskedag och skriv en kort fiskeberättelse om dagen. En vinnare väljs ut och priser lottas ut till alla som deltar. Senast 13 april ska bidraget vara inskickat. Tävlingen är för medlemmar i Sportfiskarna. Är man inte medlem men vill delta, mejla till hanna.eriksson@sportfiskarna.se. Läs mer här.

• Tävla i Kort & Gott – gör en kortfilm

Eller har du kanske redan gjort en? Läs utförliga regler och anmäl din film här: https://www.jonkoping.se/kort&gott

• Pysselpåse

Hämta en gratis pysselpåse på Österängens Konsthall med material för kreativt karantänskapande hemma. Max en påse per barn, så länge lagret räcker. Hämtas under ordinarie öppettider.

• Sagoläsning på distans från länsmuseet

Jönköpings läns museum erbjuder dig att lyssna på sagoläsning där du är, via en telefon eller dator. Här hittar du sagan.

• Poesi under pandemi

Delta i #karantänpoesijkpg och var med och skapa ett tidsdokument.

Gör så här: Skriv en dikt. Den ska vara 30 sekunder lång - dvs precis lagom för att skandera medan du tvättar händerna. Tema för dikten: din upplevelse av våren 2020. Lägg upp din dikt på Instagram (som text, eller filma dig själv när du läser den) och tagga @poetryslamjkpg, @bokerier och #karantänpoesijkpg Ladda ner appen ungjkpg och skicka in dikten via formuläret där. Det går också skicka in den via formulär på bibliotek.jonkoping.se

• Påskfirande i Bauers natur

Påskmeny och friluftsaktiviteter erbjuds på BauerGården i Bunn utanför Gränna.

Drop-in-gokart på Torsvik

För den som letar efter en mer fartfylld aktivitet: Vroom Gokart på Torsvik, söder om Jönköping, har drop-in under påsklovet.

• Kvarteret Ödlan

Öppet under påsk. Här kan du fika, äta lunch, spela, leka, bara hänga eller något annat. Öppettider hittar du här.

• Tipspromenad i Museiparken

I museiparken vid Jönköpings läns museum kan familjer gå en tipspromenad med John Bauer-tema. Tipsrundan passar för åldrarna 4-12 år.

Läs mer om aktiviteterna på Jönköpings kommuns hemsida.

Har du tips på fler saker som händer i ”stan”? Hör gärna av dig till oss via press@jnytt.se