Äldreboende på Öxnehaga i toppen av flest covid-19-anmälningar – här är faktorerna som kan ligga bakom

Antalet coronarelaterade arbetsskador som rapporteras in till Försäkringskassan har ökat dramatiskt sedan pandemins start. I Jönköpings län har det kommit in 995 anmälningar, och inte helt oväntat är det sjukhusen som toppar listan. Men även Öxnebacka äldreboende placerar sig högt på listan med sina 23 anmälningar sedan pandemins start.

Socialdirektör Stefan Österström tror att det kan variera mellan arbetsplatserna hur bra man är på att anmäla coronarelaterade arbetsskador till Arbetsmiljöverket. Att Öxnebacka äldreboende sticker ut i statistiken kan helt enkelt bero på att man där varit bra på att göra anmälningar där, menar han.

Det kan finnas andra arbetsplatser som har haft lika mycket smitta, men där man inte rapporterat in det till Arbetsmiljöverket.

– Vi har rutinen att vi som arbetsgivare gör en rapportering till Arbetsmiljöverket när det uppstår en smitta som kan kopplas till arbetsplatsen. Detta har man gjort i den utsträckning då man sett det nödvändigt. Jag kan inte uttala mig specifikt om det här äldreboendet, men vi har under pandemin fått in smitta i olika verksamheter. Ibland är det kopplat till brukare och ibland till personal, berättar Stefan Österström.

Han tror att det kan variera mellan arbetsplatserna när det kommer till följsamheten att rapportera in till Arbetsmiljöverket. Att just Öxnebacka äldreboende sticker ut i statistiken behöver därför inte betyda att det varit mycket smitta just där, menar Stefan Österström.

– Det kan finnas andra arbetsplatser som har haft lika mycket smitta, men där man inte rapporterat in det till Arbetsmiljöverket. Jag tolkar statistiken som att man snarare varit mer noggrann med att rapportera in smitta just på Öxnebacka äldreboende. Det handlar också om ganska små volymer totalt sett, säger Stefan Österström.

En annan faktor som han lyfter fram är att det kan vara svårt att bedöma var den som fått covid-19 insjuknat. Det kan vara svårt att koppla det till arbetsplatsen. I början av pandemin var testningen inte heller lika utbredd som den är i dag.

– Den begränsning som då var av provtagningen gjorde att personer kunde sjukskriva sig för symptom utan att man egentligen visste om det var covid-19 eller en annan infektion. Det var egentligen först framåt sommaren förra året som provtagningskapaciteten ökade. Det kan också ha påverkat statistiken, säger Stefan Österström.

Enhetschefen på Öxnebacka äldreboende hänvisar till Stefan Österströms uttalande och uppger att man inte har något ytterligare att tillägga.

Arbetsställen i Jönköpings län med flest anmälda coronarelaterade arbetssjukdomar

(Siffran avser anmälningar fram till och med 21 mars 2021)

1) Länssjukhuset Ryhov och sjukhustandvård, 196

2) Höglandssjukhuset Eksjö, 142

3) Värnamo sjukhus, 45

4) Lunnagårds sjukhem aktiebolag, 24

5) Äldreboendet Öxnebacka, 23

Källa: Arbetsmiljöverket