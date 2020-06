Jag skriver till er i egenskap av specialistsjuksköterska inom intensivvård. Jag undrar om ni har hört talas om oss som arbetar inom intensivvården? Just nu består vi inte enbart av intensivvårdspersonal eftersom ytterligare en intensivvårdsavdelning (IVA) har byggts upp. En intensivvårdsavdelning för enbart covid-19 patienter (CIVA). Denna nya intensivvårdsavdelning går runt med hjälp av personal som inte har adekvat utbildning och kompetens inom intensivvård, men så måste det få vara just nu, annars kan vi inte vårda det antal covid19-patienter som vi gör. Men jag tycker ändå att varje invånare har RÄTT till intensivvårdsutbildad personal när de behöver intensivvård oavsett tid på dygnet och rådande omständigheter. Detta för att patientsäker intensivvård ska upprätthållas.

Jag var där när vi öppnade upp de första intensivvårdsplatserna för intensivvårdskrävande covid19-patienter i en sjukhuslokal som inte är anpassad för intensivvård. Jag likt som många av mina kollegor tänder till på extraordinära situationer, vi taggar till, tar i, fokuserar och gör det bästa av alla situationer vi hamnar i. Jag har som flera andra av mina kollegor stått ensam på en sal med den första intensivvårdskrävande covid19-patienten i Jönköping med vetskap om att om en akut försämring plötsligt tillstöter måste jag under tiden det tar för mina kollegor att klä på sig skyddsutrustningen hantera situationen ensam. Vi arbetade ensamma på sal i början för att spara på skyddsutrustning. Nu är situationen en annan. Nu är det fler patienter på CIVA och därmed mer personal inne på sal. Personal som jag inte ser ansiktet på, som jag inte känner och som jag inte vet vad de har för kunskaper och erfarenheter. Långt ifrån alla som arbetar på CIVA just nu gör det frivilligt, men de förstår att det är just där de behövs just nu. Majoriteten av mina nya kollegor utan erfarenhet och kunskap om intensivvård har fått börja arbeta med dessa patienter utan att ha erhållit någon form av teori eller inskolning innan de skulle vårda sina första covid19-patienter vars tillstånd är kritiskt och oförutsägbart. När covid-19 började i Stockholm vet jag att operationspersonal succesivt plockades från operationsverksamheten för att börja få grundläggande utbildning i intensivvård, teoretisk och praktiskt. Självklart bygger man inte en intensivvårdssjuksköterska eller intensivvårdsundersköterska på en vecka, men det skapar ändå någon form av förberedelse och förståelse för vad intensivvård innebär och vilket arbete som förväntas utföras. Detta gjordes inte på Ryhov, operationer tilläts fortgå så långt som möjligt. Allt har sitt pris, operationskön kanske är ett par operationer färre på grund av detta, men det har inneburit högre belastning för alla som nu arbetar på CIVA. Det tar tid och energi att introducera ny personal MED grundkunskaper inom intensivvård, nu förväntas vi att dygnet runt handleda personal UTAN grundläggande kunskaper inom intensivvård. Jag har arbetat som intensivvårdssjuksköterska i 3 år och behöver fortfarande stöd från mina erfarna kollegor i olika situationer, för intensivvården är högst dynamisk. Om vi ska fortsätta att bedriva någorlunda värdig intensivvård på CIVA och IVA är det nu av högsta betydelse att motivera personalen att stanna kvar, för annars kommer vi aldrig se ett slut på inskolning av personal utan rätt grundläggande förutsättningar för att arbeta patientsäkert inom intensivvården.

Jag är inte utbildad analytiker men har inga svårigheter med att räkna ut vad konsekvenserna blir av att utsätta en arbetsgrupp för hög arbetsbelastning i en tuff arbetsmiljö, med nya arbetsuppgifter utan extra utbildning, med inplanerad övertid och utan möjlighet till återhämtning mellan arbetspassen, utan extra pengar på kontot och utan vetskap om när den intensiva perioden ska vara över. Vad kan NI göra för att motivera oss att fortsätta vårt livsuppehållande arbete under dessa förutsättningar? För ingen vill mötas av trött, frustrerad och omotiverad intensivvårdspersonal, det innebär nämligen en ökad risk för misstag. Misstag som riskerar dödlig utgång för patienterna.

Therese Åstrand

Specialistsjuksköterska inom intensivvård

OP/IVA-kliniken, Ryhov