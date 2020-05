El-Kretsen är ett nationellt insamlingssystem för elektronik, batterier och ljuskällor som sker i samarbete med kommunernas återvinningscentraler.

2020 tycks bli ett bra insamlingsår i Jönköping, då trycket på regionens återvinningscentraler ökat kraftigt i corona-tider.

Förra året lämnade Jönköpingsborna in nära 4857 ton elektronik till återvinning vilket motsvarar 13,37 kilo per person. Det är en liten minskning jämfört med året innan då siffran var 13,56 kilo per person. Men skillnaderna är stora inom regionen. I Vetlanda samlade man in nästan 19 kilo per person medan man i Habo samlade in knappt 9 kilo per person.

Eftersom elprodukterna har blivit lättare med tiden så har trenden under flera års tid varit att den totala vikten av de insamlade elprodukterna har minskat, trots att svenskarna lämnar in allt fler produkter till återvinning. Man lämnar till exempel in fler platt-tv-apparater och färre tjock-tv-apparater.

– Ju fler uttjänta elprodukter som vi kan samla in till återvinning desto bättre för miljön. Mycket elektronik innehåller metaller som är väldigt resurskrävande att utvinna från naturen, säger Martin Seeger, vd för El-Kretsen, i ett pressmeddelande.

Corona sätter hårt tryck på återvinningssystemet

I andra länder står återvinningen av elprodukter i princip still nu i corona-tider, men i Sverige är det tvärtom högre tryck än någonsin och på många återvinningscentraler får man slussa in människor i omgångar för att skydda personalen och minska risken för smittspridning. Så även i Jönköping.

– Från vår logistikavdelning som ofta pratar med återvinningscentraler i bland annat Jönköping får vi signalen att antalet kunder som kommer och återvinner är 30–50 procent högre än normalt. Men eventuellt kommer inlämningen av elavfall att plana ut framåt sommaren då den annars vanligtvis skjuter i höjden, säger Martin Seeger.