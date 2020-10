Amy Deasismont har skapat nya Viaplayserien – ”Jag blev helt förälskad i filmarbetet”

Amy Deasismont ringer upp exakt klockan halv elva som utlovat. Det är i månadsskiftet september/oktober och hon har en kortare paus i filminspelningarna för den nya Viaplayserien ”Thunder in my heart”.

– Vi började filma i måndags, så i dag är det tredje inspelningsdagen och vi ska filma fram till klockan tio ikväll. Det känns så kul! säger hon glatt.

Amy Deasismont, som tillbringat större delen av sin uppväxt i Jönköping (där hon även utbildade sig till frisör), inledde sin karriär redan som 12-åring. Det var musik som gällde och låten ”What's in it for me” (under artistnamnet Amy Diamond).

Då hade hon i och för sig redan varit med i tv-programmen Småstjärnorna, åtta år gammal och Super Troupers, när hon var elva år. Amy fortsatte med musiken och tävlade bland annat i Melodifestivalen 2008 och 2009.

Under åren har hon även synts som programledare i tv, hon var med i julkalendern LasseMajas detektivbyrå, hon har stått på musikalscenen och så har hon spelat in röster i flera filmer, bland annat ”Röjar-Ralf kraschar internet” och ”Modig”.

De senaste åren har det framförallt varit tv och film som har stått i fokus för Amy. 2016 Guldbagge-nominerades hon för bästa kvinnliga biroll i filmen ”Min lilla syster”.

2019 gjorde hon en av huvudrollerna i Lukas Moodyssons serie ”Gösta”.

Med mera, med mera.

Nu tar hon ett nytt steg i karriären: som manusförfattare.

Jag hade jobbat mycket med film och blev helt förälskad i det arbetet.

I vår har serien ”Thunder in my heart” premiär på Viaplay och det är Amy som har skrivit manuset. Hon kommer även att vara med och regissera ett av avsnitten. Dessutom gör hon en av huvudrollerna.

Amy berättar att hon började att skriva på manuset för fem år sedan.

– Jag hade jobbat mycket med film och blev helt förälskad i det arbetet. Jag ville testa att skriva något själv också, jag har alltid tyckt om att skriva men mest gjort det för min egen skull tidigare. Jag tycker om att skriva om karaktärer, människor och deras berättelser. I början skrev jag enstaka scener och sedan byggdes det på.

Jag är glad över det förtroende jag har fått och att jag får göra det här.

Amy säger att hon tycker att det är kul att arbeta med ”den andra sidan” i filmens värld, efter att ha tidigare bara ha testat på själva skådespelarrollen.

– Som manusförfattare kommer du in mycket tidigare i processen, säger hon.

Vad tänker du om det?

– Det har varit väldigt speciellt och det har varit så roligt!

– Det har också varit väldigt lärorikt och det har gett mig en sådan insyn, bara det här med att pitcha sin idé... Jag är glad över det förtroende jag har fått och att jag får göra det här.

”Thunder in my heart” är en dramakomedi som handlar om ett kompisgäng som precis passerat 20-strecket. Här finns ingredienser som kärlek, identitetssökande, vänskap, frigörelse och sorg.

En av huvudkaraktärerna görs av Amy själv och i övriga roller ses Alexander Abdallah (Snabba Cash), Julia Lyskova (podden Daddy Issues), Max Ulveson (Solsidan), Malin Persson (Vår tid är nu), Gustaf Hammarsten (Tillsammans) och Helen Sjöholm (Så som i himmelen).

Serien görs i åtta avsnitt à 30 minuter och för regin står Anders Hazelius (Den inre cirkeln) och Sanna Lenken (Min lilla syster). Även Amy kommer att vara med och regissera ett av avsnitten. Producenter är Anna-Klara Carlsten och Patrik Andersson (BRF).

Jag var 23 år när jag började skriva och jag tog upp saker som jag tänkt på själv.

Amy säger att handlingen utgår i från de tre karaktärerna och deras utveckling.

– Jag vet inte om jag har något särskilt budskap med serien, men jag hoppas att folk ska känna igen sig i de olika karaktärerna, säger hon.

Vad har du hämtat inspirationen ifrån när du skapat karaktärerna?

– Jag var 23 år när jag började skriva och jag tog upp saker som jag tänkt på själv. Så det är klart att det finns nog lite av mig själv i alla karaktärerna.

Jag gillar den kombinationen, det känns så som livet är.

Vilka tv/streaming-serier gillar du själv att titta på?

– Jag har alltid varit inspirerad av de kvinnor som både spelar i serier och regisserar dem. Förut såg jag mycket på ”Girls”, på lite senare år har det blivit serien ”Fleabag” med Phoebe Waller-Bridge. Den är väldigt rolig och har en bra dialog, säger Amy.

Hon säger att hon särskilt uppskattar blandningen av humor och allvar i serier och att det är något som hon har tagit med sig när hon skapat ”Thunder in my heart”.

– Jag gillar den kombinationen, det känns så som livet är. Ena stunden är det asjobbigt sedan är det bra, man får inte det ena utan det andra.

Jag fokuserar mest på här och nu.

Vad tänker du om framtiden, blir det mer film eller något helt annat?

– Jag vet inte. Jag älskar att skriva, men just nu är jag så mycket i den här filminspelningen så jag fokuserar mest på här och nu. Sedan efteråt så får jag se vad jag vill göra.

Hur är det med kontakten med hemstaden Jönköping?

– Jag brukar ofta vara i Jönköping, men nu under coronan har det varit svårt och då har jag mest hållit mig uppe i Stockholm, säger Amy.

– Men det är alltid jätteroligt när jag är tillbaka och jag kan hänga en stund där. Det har verkligen hänt så mycket sedan jag flyttade för fem år sedan och det känns väldigt kul.

Profilen: Amy Deasismont

Ålder: 28 år.

Ort: Stockholm. Uppvuxen i Jönköping.

Yrke: Manusförfattare, sångare och skådespelare.

Familj: Sambo Charlie Gustafsson (som bland annat har setts i tv-serien ”Vår tid är nu”).

Intressen: Badminton!

Så kopplar hon av: Med tv-spelet ”Overcooked”. Det är ett matlagningsspel som handlar om att på tid utföra olika uppdrag i ett kök.