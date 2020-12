Anhöriga till Holger upprörda efter undersökning på Ryhov: ”Mardrömsvistelse”

Vi har under sommaren och hösten berättat om Holger Klintenberg som lider av svårartad ME/CFS. I Holgers fall innebär det att han ligger i en säng på äldreboendet Mejeriet i Skillingaryd. Han har öronproppar och svarta solglasögon för att stänga ute ljud- och ljusintryck, vilka är smärtsamma. Mat får han direkt i blodet via en slang.

– Vi anhöriga som vårdade honom tidigare lärde oss att känna till hans signaler, men det går också att kommunicera via meddelanden. Då handlar det om 3–4 centimeter höga, svarta, bokstäver på ett vitt papper, berättar Holgers mamma, Ingegärd Karlsson.

Tillståndet kom efter ett angrepp av körtelfeber under gymnasietiden. Föräldrarna menar därför att ME/CFS är en fysisk åkomma. En del läkare anser istället att det är ett psykiskt tillstånd. Det är en omstridd sjukdom, som det forskas lite om, med dåligt kunskapsläge till följd.

Diagnos om ME/CFS ställs inte med hjälp av medicinska prover, utan bedöms efter de så kallade Kanadakriterierna.

Den lokala läkaren på vårdcentralen bestämde sig för att söka experthjälp för att försäkra sig om att kosten, nutritionen, är den rätta. Men detta innebar att Holger var tvungen att skickas till Ryhov.

– Läkaren har tidigare skickat iväg flera remisser för specialisthjälp, men de kommer bara tillbaka. Nu bestämdes det istället att Holger skulle köras akut till medicinmottagningen – trots att vi hade föredragit en planerad inläggning, berättar Ingegärd.

Situationen tycks ha varit upplagd för en kollision. Familjen kallar det för en mardrömsvistelse. Den inleddes med 6–7 timmar på den medicinska akuten, gick vidare till psykakuten och slutligen till psykiatrisk avdelning. Alternativet hade varit att åka hem och komma tillbaka dagen därpå. Under besöket var personalen med under en timme medan pappan, Carl-Gustaf, var med tills Holger lades in på avdelning, dit han vägrades tillträde. Vistelsen avslutades efter två dygn och på torsdagen kom Holger tillbaka till Mejeriet.

– Jag tror att en kontakt med läkaren på psykiatrin hade varit bättre och att denne sedan hade kontaktat medicin. Nu var de inte förberedda, och trots att vi skickat med information om ME och meddelat att man måste skriva lappar till Holger, talade läkaren högt under sitt korta besök.

Enligt Ingegärd brukar Holger använda mobiltelefonen ytterst sparsamt under året. Men under tiden på Ryhov ringde han fem samtal och skickade sju sms. I meddelandena stod det bland annat: ”ta mig härifrån, min sjukdom klarar inte detta”, ”har inte fått något att dricka” (under 17 timmar) och ”dörren står öppen”.

– Holger är beroende av att ha personal och tolk med sig, vilket han inte fick. De nonchalerade honom fullständigt och pratade om honom som ”den där Holger”, säger Ingegärd.

Hur mår Holger nu?

– Vi var och hälsade på honom tio minuter under tisdagen, han orkade inte mer. Han har smärta i hela kroppen, huvudvärk, ont i ögonen och hjärndimma.

Uppnåddes syftet med besöket, att undersöka kosten?

– Jag tror inte att kosten har ändrats. Men de lyckades väga honom.

Finns det, som du ser det, någon väg mot bättring för Holger?

– Ja, lugn, vila och ro är det enda nu som kan göra honom bättre. Plus mer forskning, och råd till anhöriga och vårdande instanser.