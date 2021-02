Anna Carlsson (S) efter föräldrakrav om förskola i Norra Unnaryd: ”Familjedaghem kan vara ett alternativ”

I förra veckan kom ett medborgarförslag in till kommunen, föräldrar i Norra Unnaryd önskar sig en ny förskola. I förslaget berättar de att många unga barnfamiljer har flyttat in på orten och att det finns 23 barn under 6 år.

Den närmsta förskola som föräldrar i Norra Unnaryd erbjuds är i Ryd som är beläget nästan två mil norr om Norra Unnaryd. Därutöver har barnen även förskoleplatser i andra kommuner, beroende på var föräldrarna jobbar. Men oavsett blir det mycket bilåkande för hämtning och lämning för familjerna.

Anna Carlsson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, berättar att förslaget nu ska utredas.

– Vi kommer att göra en ordentligt utredning, då tittar vi bland annat på prognosen för antal barn framöver. Jag vill inte föregå den utredningen.

Jag tänker att föräldrarna kanske inte vill vänta för länge, hur snabbt kan de få besked?

– Det tar inte jättelång tid men det finns vissa saker vi behöver titta på innan vi beslutar något, säger hon.

Anna Carlsson säger att det har varit en diskussion om Norra Unnaryd länge. Hon vill inte föregå utredningen men säger att det finns en risk att prognosen pekar på för få barn på sikt för att kommunen ska etablera en förskola. Men det behöver inte innebära att det är omöjligt att ha barnomsorg på orten.

– Ett alternativ skulle kunna vara ett familjedaghem, om det finns någon som vill satsa på det och ta emot barn i sitt hem. Det kan vara svårt om man är helt själv, på vissa håll samarbetar man mellan familjedaghem eller med förskola. Det kan vara en möjlighet, säger Anna Carlsson.