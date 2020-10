Ännu en padelhall till Vaggeryd – är här för att stanna

Den lokal som nu är aktuell att byggas om till padelhall ligger på baksidan av den byggnad som ägs av PHL.

– Det är inte så mycket som behöver göras med lokalen. Men i och med att vi bland annat vill utöka med en toalett behövs det bygglov, berättar Peter Gustavsson som är initiativtagare.

Nu väntar man på bygglovet, som förhoppningsvis meddelas efter tisdagens möte i miljö- och byggnämnden, men som kan komma att dröja till efter nästa nämnd.

Peter Gustavsson berättar att de planerade banorna är tänkta för anställda vid Gärahovs, PHL och andra företag i området och även kommer att hyras ut till allmänheten och olika företagsevent.

Padel har under de senaste åren snabbt erövrat stora delar av västvärlden. Dagens utövare menar att sporten uppfanns i Mexico på 1960-talet. Britterna å sin sida menar – som vanligt – att de var först och att det spelades på kryssningsfartyg under 1920-talet. Hur som helst, sporten spred sig till Spanien och är nu på väg att erövra Europa. Via Jönköping, och andra större svenska städer, kommer spelet ut i landsorten.

I Vaggeryds kommun var Hooks herrgård först med två banor. Därefter kunde vi i maj rapportera om ”Padel Panorama”, på Stigamo, som blir en av Sveriges största anläggningar med 21 banor. Och knappt hade grävskopan kommit i jorden förrän det var dags igen.

Och om Hook- och Stigamoanläggningarna främst satsar på besökande användare från andra kommuner, så är satsningen i före detta BIOkleens lokaler vid travbanan definitivt riktad mot kommuninvånarna. Tre banor lyckades man få in i ”Vaggeryd Padelcenter”.

Många företag har, under nedgång i coronatider, konverterat lagerbyggnader till padelhallar – men byter kanske tillbaka. Vet du hur Gärahovs/PHL resonerar?

– Vi ser det här som en permanent anläggning som kommer att bli kvar, säger Peter Gustavsson.

Namnet på denna den senaste anläggningen ska vara ”Balder Padel Arena”. Och den lär vara igång redan under november.