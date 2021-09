Anställda på Ryhov-akuten slår larm – hanterar 150 patienter varje dygn: ”Jobbigt att se kollegor som inte mår bra”

Akutmottagningen på Länssjukhuset på Ryhov har två tuffa år bakom sig. Jennie Barona har, förutom att hon är fackligt förtroendevald på Vårdförbundet, också jobbat som sjuksköterska på akutmottagningen i 17 år.

Hon berättar att det varit en tuff arbetssituation för många inom vården när coronapandemin slog till. För akutmottagningens del var det tufft redan innan med pressad personal som bara fått springa ännu snabbare. Under en kortare period i våras jobbade personalen på akuten enligt krislägesavtalet när läget var som mest ansträngt.

Jennie Barona upplever att det i massmedia och från politikens sida har varit mycket fokus på iva-personalen, och att akutmottagningen inte har uppmärksammats på samma sätt trots att många covidpatienter kommit till iva via akuten. Fram till i våras handlade det om 4 000 patienter med konstaterad eller misstänkt covid-19 som kommit in till sjukhuset via akuten.

– I början av pandemin märkte vi en nedgång av övriga patienter som sökte till akuten, men nu märker vi av ett hårt söktryck igen även om det den här gången inte handlar om lika många covidpatienter. Vi har 150 patienter per dygn som söker till oss och vissa pass kan det bli 170-180 patienter per dygn. Det innebär en stor arbetsbelastning på personalen, berättar Jennie Barona.

Hon förklarar att personalen upplever trötthet och stress och att man har ett behov av återhämtning. Man vill inte heller att patienterna ska ligga kvar för länge på akuten innan de får hjälp och pekar ut såväl neddragningar av vårdplatser som personalbrist som ett bekymmer.

– Vi måste ta emot alla som söker till oss dygnet runt och kvällar och tidig natt ökar trycket på akuten. Andra verksamheter kan dra ner vid denna tid, men vår belastning går upp. Jag älskar mitt jobb och har fantastiska kollegor. Det är ett högt tempo med snabba beslut och det gillar vi, men den senaste tiden har det varit många patienter som sökt och vi behöver återhämtning. Jobbet kräver mycket av personalen. Det gäller att se till att alla orkar och att personal ska fortsätta vilja söka sig till oss, fortsätter Jennie Barona.

Vårdförbundet och Kommunal lämnade i våras in två skrivelser om att man vill att arbetsmiljön på akuten ska ses över. De pekar exempelvis ut mycket luckor i schemat, behov av kompetensutveckling, önskemål om ombyggnad av lokalen, stor personalomsättning och hög sjukfrånvaro bland personalen. Man vill få in mer återhämtning i schemat. Tillsammans med ledningen på akutkliniken tog man fram en handlingsplan och där beskrivs en gemensam syn mellan närmsta ledning och fackförbund för vilka åtgärder som behöv.

– Arbetet på lokal nivå med de åtgärder som vi själva på kliniken kan påverka är igång och dialog förs mellan närmsta ledning och fackförbund. Vi har ett gott samarbete. Sjukhusledningen måste fortsätta det här arbetet så att personalen orkar och vill vara kvar, säger Jennie Barona och fortsätter:

– Vi vill att man från sjukvårdsledningen hörsammar detta, att det görs prioriteringar och att det ges mandat att genomföra de åtgärder som behövs. Man måste fortsätta med det ledarskap man haft det senaste året då man synliggjort personalen och dess behov. Det är också något vi hoppas se vid kommande ledarskap. Vi behöver en ledning som fortsätter våga driva dessa frågor och som får mandat att genomföra det som behövs göras.

Just nu pågår rekryteringen av två nya chefer till akuten och Vårdförbundets förhoppning är att de nya cheferna ska fortsätta i samma anda som de som nu slutat.

Jennie Barona upplever att sjukhusledningen är medvetna om problemen som varit, men hon säger att man också behöver se resultatet av detta. Hon säger att det tog hårt på personalgruppen då deras arbete under pandemin inte uppmärksammats på samma sätt, exempelvis från politiskt håll när det kommit till ersättningar.

– Vår närmsta ledning måste också få ekonomiska förutsättningar att skapa en bra arbetsmiljö. Vi har varit i samma lokaler sedan 80-talet och behöver en ombyggnad. Detta har vi lyft från fackligt håll, säger Jennie Barona.

Att lösa bemanningen sommartid uppges ha varit ett återkommande problem. Hon berättar att man i år löste det med hyrsjuksköterskor, något man även kommer fortsätta med i höst.

– Vi vill ha en välfungerade akutmottagning och att invånarna som söker sig till hit ska känna sig trygga. Vi vill att personalen ska må bra. Då måste verksamheten också få rätt förutsättningar till detta, säger Jennie Barona.