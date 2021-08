Antalet anmälda brott fortsätter öka i Mullsjö – ökad polisnärvaro under våren • ”Bränderna kan ha skapat otrygghet”

Antalet anmälda brott i Mullsjö kommun var fler under första halvåret 2021 i jämförelse med samma period 2020, och antalet anmälningar har successivt ökat under de tre senaste halvåren. I jämförelse med första halvåret 2019 har antalet anmälda brott ökat med 40 procent. Under de sex första månaderna 2021 anmäldes totalt 334 brott i Mullsjö kommun.

Kristoffer Axell är tillförordnad lokalpolisområdeschef för polisområde Södra Vätterbygden. Han berättar att polisen nu kommer att utreda orsaken till att antalet anmälningar har ökat.

– Vi behöver titta över en längre tid för att se att det inte rör sig om en tillfällig uppgång. Våra områdespoliser gör ett mycket bra jobb och de har ett nära samarbete med kommunen vilket kan vara en anledning till att anmälningarna ökar, säger han.

Antalet bostadsinbrott sticker ut i kommunen och har trefaldigats i jämförelse med första halvåret 2020. Då anmäldes fem bostadsinbrott medan det under första halvåret 2021 anmäldes 15 bostadsinbrott. Nationellt har bostadsinbrotten minskat successivt sedan 2017– vilket är en trend som Mullsjö tydligt går emot.

– Vi såg en våg av inbrott under våren och ökade vår närvaro i kommunen för att förhindra nya inbrott, säger Kristoffer Axell.

Kristoffer Axell förklarar att möjligheterna till att utreda inbrott oftast är ganska små. Han menar också att det är svårt att bedöma varför antalet inbrott ökar.

– En förklaring kan vara att personer med internationell anknytning har genomfört brotten men det kan också vara någon med lokal anknytning som ligger bakom inbrotten, säger han.

Per 100 000 invånare hade Mullsjö i genomsnitt 757 anmälda brott per månad de första sex månaderna 2021. Vilket är fler än i Jönköping, Habo och Vaggeryd. Störst är skillnaden i jämförelse med Habo som hade 282 anmälda brott per 100 000 invånare varje månad. Samtidigt ligger Mullsjö en bra bit under rikssnittet på 1166 anmälda brott.

– I ett större perspektiv är min bedömning att Mullsjö är en trygg kommun och om man jämför med tidigare år minskar till exempel antalet anmälda misshandlar. Mullsjö har under den senaste tiden drabbats av ett flertal bränder i terräng vilket av förklarliga skäl skapar otrygghet.

Kristoffer Axell menar att det kan vara orättvis att jämföra Mullsjö med grannkommunen Habo eftersom Habo även sticker ut som en väldigt trygg kommun ur ett nationellt perspektiv.

– Mullsjö befinner sig i en liknande situation som många andra kommuner i samma storlek och det finns ett flertal kommuner som brottas med betydligt större problem, säger han.

FAKTA: Så ser brottsligheten ut i Mullsjö

• Antalet anmälda brott ökade med 40 procent mellan första halvåret 2019 och motsvarande period 2021.

• Antalet anmälda brott ökade med 27,5 procent första halvåret 2021 i jämförelse med första halvåret 2020.

• Antalet bostadsinbrott har trefaldigats sedan första halvåret 2020, då var det fem fall och i år 15 fall.

• Antalet rån har varit mycket få under första halvåret 2019, 2020 och 2021. Under årets sex första månader anmäldes inte ett enda rån i Mullsjö.

FAKTA: Lista över flest antal brott per 100 000 invånare/månad de första sex månaderna 2021

1. Mullsjö, 757 anmälningar

2. Vaggeryd, 707 anmälningar

3. Jönköping, 687 anmälningar

4. Habo, 282 anmälningar

Jämförelse med hela Sverige: 1166 anmälningar

Källa: Brottsförebyggande rådet

FAKTA: Så har vi gjort

Nyheterna i den här artikelserien bygger på ny preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Eftersom siffrorna för 2021 bara gäller årets sex första månader har vi i de flesta fall jämfört med motsvarande period åren innan. Vi har valt att titta närmare på utvecklingen av ett antal brottstyper eftersom vi bedömer att de är intressanta för allmänheten att läsa om. Urvalet utgör ingen värdering av brotten i fråga, eller av de brott som vi inte har tittat närmare på.