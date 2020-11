Anton Severin med två dagar kvar till valet: ”Trump är på väg att förlora”

1 november 2020:

Dagens politiska upplevelse:

”I Washington DC utmärks de sista dagarna inför valet inte enbart av långa köer till de platser där det går att förtidsrösta, utan även av en ökad polisnärvaro, igenbommade skyltfönster och gatubarrikader som förbereds. För några dagar sedan fick jag ett jobbmejl om att plywoodskivor installerats runtom vår kontorsbyggnad i centrala DC och att det är oklart när dessa kommer att plockas bort efter valet. När en turbulent valkampanj går mot sitt slut är oron stor att väljarnas frustration kommer spilla ut på gatorna. Den spänningen är särskilt förhöjd i USA:s huvudstad där Vita Huset och andra regeringsbyggnader ofta är mål för demonstrationer. Washington DC var i somras centrum för månader av protestmarscher i spåren av George Floyds död som riktade in sig på Vita Huset men som även påverkade affärsdistrikten i downtown och välbärgade kvarter som Georgetown och Adams Morgan. Även om demonstrationerna för det allra mesta fredliga skadades 216 fastigheter och 204 affärer utsattes för stölder under en tvådagars period i slutet av Maj. Ett polariserat samhälle, splittrande retorik och tvivel som sås kring valets integritet kan leda till att DC hamnar i stormens center på tisdag.”

Så snackas det i dag:

”Söndagar är vanligtvis en aktiv dag för amerikanska opinionsinstitut och den sista söndagen innan valet är naturligtvis inget undantag. Idag och igår publicerades den sista omgången högkvalitativa mätningar och generellt bekräftar de vad opinionsundersökningar har visat under lång tid: Demokraternas presidentkandidat Joe Biden håller fast vid ledningen. En kvartett mätningar från New York Times visar att Biden leder i Arizona, Pennsylvania, Florida och Wisconsin, vilka skulle vara tillräckliga för att ge honom segern. ABC News gav Trump lite hopp då de visar på en ledning i Florida på två procentenheter, men samma mätinstitut fann samtidigt att han ligger under i Pennsylvania med sju. Det övergripande budskapet är tydligt - Trump är på väg att förlora valet och marginalen är inte liten. Det betyder inte att han inte kommer vinna då stora mätfel ibland inträffar men oddsen ser allt längre ut.”

Min tanke under valspurten:

”Jag tog nyligen del av resultaten från en opinionsundersökning som försökte ta reda vem de typiska Trumpavhopparna är, det vill säga personer som röstade på Trump 2016 men som avser eller redan har röstat på Biden 2020. Der visar sig att dessa väljare framförallt är män (60%), de är äldre än 50 år (44%), de är mer etniskt homogena (74% vita), och majoriteten saknar högskoleutbildning (66%). Något förvånande ser den typiska Trumpavhopparen ut som vad många tänker på när de föreställer sig en typisk Trumpväljare.”