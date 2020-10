Anton Severin om valspurten: ”Biden fortsätter hamra in USA:s makabra covid-statistik”

Den 29 oktober 2020

Den återhållsamhet och försiktighet som under månader präglade bägge kampanjer i skuggan av covid-19 är i det närmaste bortblåst.

Det här har jag gjort i dag:

Det senaste dygnet har jag varit på resande fot från Washington, DC till Jönköping för att umgås med familjen under några dagar.

Dagens politiska upplevelse:

Om det så är på ett glest flyg mellan Washington och Amsterdam eller på Stockholms Centralstation så överhör jag resenärer från olika länder som diskuterar det stundande valet. Att följa amerikanska presidentval är tydligen inte enbart en svensk nationalsport. Det är kanske inte förvånande men ändå anmärkningsvärt och står i stark kontrast till hur mycket gemene amerikan följer andra länders politiska val.

Så snackas det i dag:

USA har snittat fler än 70 000 nya dagliga fall av covid-19 under den senaste veckan och landet är enligt bedömare nu inne på sin tredje våg av snabbt ökande smittspridning. Då väljare ser pandemin som en av valets absolut viktigaste frågor och nästan 2 av 3, enligt opinionsmätningar, underkänner Trumps krishantering fortsätter Biden att ivrigt hamra in USA:s makabra covid-statistik under slutspurten. Man kunde tro att Trump skulle vara mån om att skifta fokus till ekonomin, exempelvis efter dagens positiva besked att BNP växte 33 procent under tredje kvartalet, men även presidenten har svårt att hålla sig borta från ämnet. På ett kampanjmöte i går i Arizona hånade han delstater som stänger ner och varnade för att det inte kommer bli några barn i skolan, bröllop, Thanksgiving eller julfirande om Biden vinner.

Min tanke under valspurten:

Valspurten fortsätter i ett rasande tempo med både presidentkandidater, vicepresidentkandidater, makar, barn och andra kampanjsurrogater som avverkar evenemang i flera delstater varje dag. Den återhållsamhet och försiktighet som under månader präglade bägge kampanjer, men framförallt Bidens, i skuggan av covid-19 är i det närmaste bortblåst. Reseschemat domineras fortsatt av en handfull nyckeldelstater som inte bara kommer avgöra presidentvalet utan även vilket parti som kontrollerar senaten. Vem som än vinner Vita huset så kommer de också behöva kontrollera kongressens övre kammare för att kunna driva igenom sin agenda. Annars väntar två år av politisk låsning i min adopterade hemstad.

