Anton Severin om valspurten: "Det känns som lugnet före stormen"

2 november 2020:

Dagens politiska upplevelse:

Det är nu inte många timmar kvar innan den sista dagen på 2020-års presidentvalskampanj börjar och det känns som lugnet före stormen.

I DC fortsätter man förberedelserna inför eventuella oroligheter och myndigheterna kommer att placera ut höga stängsel runt området som omger Vita Huset. Stängslet är av samma typ som restes under sommarens protester i stan. Att Donald Trump planerar att invänta valresultatet i Vita Huset, istället för i sin hemstad som brukligt, ökar risken för att det blir en lång natt i Washington.

Så snackas det idag:

Idag gör både President Trump och Joe Biden sina sista kampanjstopp. Donald Trump har planerat in kampanjmöten i Michigan, North Carolina, Pennsylvania och Wisconsin medan Joe Biden kampanjar i Ohio och Pennsylvania.

Annars domineras flera medier idag av gårdagens rapport från Jonathan Swan, Axios vanligtvis välinformerade reporter i Vita Huset, om att Trump och hans rådgivare påståtts ha diskuterat att tidigt utropa sig som segrare på valnatten om det är så att presidenten ser ut att vara nära att säkra de avgörande 270 elektorsrösterna.

Trump har förnekat detta på Twitter och Vita Husets pressekreterare ser rapporten som ett tecken på att Biden börjar bli desperat. En högt uppsatt kampanjrådgivare bekräftar dock för CNN att man planerar att vara mycket aggressiva på valnatten. På måndagen meddelade Twitter att plattformen kommer applicera varningstexter på tweeter från politiska kandidater, kampanjer och andra inflytelserika twitterkonton som försöker utropa segern innan det officiella resultatet har meddelats.

Min tanke inför valspurten:

Under den senaste veckan har jag påpekat hur opinionsmätningar under månader, såväl som under de senaste dagarna, indikerar att Joe Biden går mot en seger i tisdagens presidentval.

Men givet årets höga insatser och den uppskruvade stämningen är det viktigt med tydliga tolkningar och ett nyktert förhållande till den tillgängliga datan. Enligt Nate Silver och hans kollegor på FiveThirthyEight, troligen USA:s mest betrodda modellerare av politisk data, är sannolikheten att Trump vinner valet 10 procent, det vill säga inte obefintlig.

Liksom 2016 kan Elektorskollegiet fälla avgörandet till Trumps fördel då de förväntade marginalerna i vågmästarstaterna är betydligt mindre än nationellt. I Pennsylvania – sannolikt den avgörande delstaten är Bidens ledning, enligt FiveThirtyEight, 5 procentenheter – betydande men inte forkrossande.

Även utan Pennsylvania kan Biden bli nästa president men det finns ingen alternativ väg till Vita Huset som den forna vicepresidenten kan känna sig säker på. Även om de många teorierna om varför Trump kan vinna, exempelvis de som fokuserar på “blyga” Trumpväljare, antagligen inte stämmer, så förekommer det absolut mätfel och det är svårt att i förväg förutse vad som kan komma att orsaka dem.