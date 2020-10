Anton Wedin lämnar HV-truppen med bitter känsla: ”Vi kom inte upp i nivå”

På måndagen samlas den Tre Kronor-trupp som ska spela i landslagsturneringen Karjala Cup, som spelas i Helsingfors kommande vecka.

En av de uttagna SHL-spelarna som får dra på sig landslagsdressen är Anton Wedin, den kvicke 27-åringen som kom till HV71 inför den här säsongen.

– Jo, jag ska vara borta med landslaget i en vecka och ska försöka se framåt här nu för att sedan komma hem igen med positiv energi, säger Wedin.

Vad hoppas du få ut av landslagsveckan?

– Först och främst är det alltid kul att spela i Tre Kronor. För egen del är det väl annars att jag vill bygga en bra känsla och ett bra spel. Jag vill komma hem med ett gott självförtroende så att jag kan bidra ännu mer när serien drar igång efter uppehållet.

Om det är en särskilt klok idé att skicka ett Tre Kronor-lag på en landslagsturnering nu när spridningen av coronaviruset verkar ha tagit fart igen har varit uppe för diskussion. Anton Wedin är fullt medveten om att det är en speciell tid som råder.

– Det är klart att det känns osäkert med allting just nu, inte minst med tanke på att matcher i SHL har ställts in nu det senaste också. Det är en osäker tid men det är sagt att allting ska skötas noggrant under turneringen. Vi kommer att vara på hotell i en veckas tid, ska inte träffa några andra personer utanför och vi ska testas regelbundet. Det är sagt att de ska ha bra koll, så då får man tro på det, säger HV-forwarden.

Anton Wedin medger att han inte kommer att lämna HV-truppen med någon vidare känsla. Detta på grund av att hans lag föll blytungt borta mot Växjö med klara 3–6 på lördagskvällen.

– Vi föll ihop i försvarsspelet i framför allt den andra perioden och sett över hela matchen var det för klent försvarsmässigt. Vi släppte till för många chanser och i andra perioden tog vi många utvisningar. Det rann iväg där när de fick studsarna med sig. Nej, sett över 60 minuter kom vi inte upp i nivå. Så är det, konstaterar Anton Wedin.

Varför kom ni inte upp i nivå?

– Det är klart att det är något vi inom gruppen måste belysa och ta reda på vad det handlar om, varför energin inte fanns där. Det är en bra fråga, men det är väl en sådan match där vi hade behövt studsarna med oss i början för att vi skulle få lite momentum med oss. Men det var ingen bra prestation av oss helt enkelt.

Anton Wedin kan i alla fall ta med sig att han sköt två av HV:s tre mål mot Växjö. Landslagsmannen står nu noterad för totalt elva poäng på 13 SHL-matcher den här säsongen.

– Det är klart att det är bra för min egen skalle och för mitt eget självförtroende att jag bidrar framåt. Men det är vi som lag som måste och behöver ta poäng. Så är det.

