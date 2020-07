Årets matentreprenör - här är finalisterna

Årets matentreprenör i Jönköpings län 2020 är ett pris som tilldelas en person, organisation eller företag som lyfter fram den lokala maten på ett spännande och innovativt sätt, och bidrar med smaker och upplevelser.

Det är Länsförsäkringar Jönköping som ihop med LRF, Hushållningssällskapet, Science Park, Smålands Turism och Ester kök & bar som delar ut priset. Genom att dela ut priset vill de tillsammans lyfta entreprenörer som bidrar med lokal mat.

Vanligtvis är det tre finalister, men under våren har det kommit in många nomineringar, och därför presenterades under fredagen fyra finalister.

De fyra finalisterna är FC Gruppen, Restaurang Sjön, Wärdshuset Bredaryd och Bergströms lilla musteri.

Kriterierna för nominering är att det ska vara en organisation, företag eller person inom offentlig, privat eller ideell sektor som på ett nytänkande sätt har satt den regionala och lokala maten på kartan. Den nominerade verksamheten ska också genomsyras av hållbarhet, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Vem årets vinnare blir avgörs i slutet av augusti när landshövdingen Helena Jonsson delar ut priset.