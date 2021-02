Arrangörer om regionens krisstöd: ”Summan är ju ingenting, den blir bara symbolisk”

Politikerna i regionens Ana-nämnd, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, har beslutat att länets kulturarbetare ska få dela på 500 000 kronor i krisstöd. Pengarna tas ur arrangörspotten på 1, 4 miljoner kronor och ansökan gäller för hela året.

Hu ser kulturarbetare och arrangörer på regionens satsning?

Conny Månsson, föreståndare, Huskvarna Folkets Park:

– En halv miljon kronor för hela länet är ingenting, det är blir mer en symbolisk summa. Jag har samtidigt svårt att tolka statens förslag att stötta arrangemang som har ställts in. Vet inte om det betyder att vi kan få stöd efteråt om vi har bokat in ett stort band i maj och tvingas ställa in. Vi har i princip fått näringsförbud och har tvingats korttidspermittera sedan i maj.

– Det enda vi kan göra nu är att boka in spelningar och arrangemang och sedan får vi väl skjuta på dem månad efter månad. Alla pengar är ju välkomna men våra största kostnader är för personalen och till de artister som vill ha sina gager i förskott. Alla vill ha stöd och pengar och vi får nog lida för det här framöver.

Stina Nilsson, dansare och koreograf, Jönköping:

– Det är inga stora stora summor men allt som underlättar är naturligtvis välkommet.Jag ska söka pengar till ett projekt i Nässjö som blev inställt förra året. Det är en blandning av installation och utställning via Studio Silk Collective i en tom butikslokal. Läget är tufft men vi har anpassat oss och jobbar i tomma butikslokaler där vår publik går förbi utanför. Så där har vi haft tur. Men vi påverkas ändå. De flesta jobb gör jag normalt genom möten med andra och när alla de där mellanrummen försvinner där man möts och småpratar försvinner också jobbkontakterna.

Wolfgang Veith, ordförande för Minopera, regionens enda professionella operagrupp:

– Vi fick flera olika bidrag från statliga kulturrådet förra året och kan planera långsiktigt eftersom vi också får bidrag från regionen och kommunen. Det var bra att vi fick vara med i regionens digitala kulturfestival. Så även om det är tufft just nu på grund av coronapandemin kan jag inte klaga.

– Det finns mycket kvar att göra för scenkonsten i regionen men riktningen är ändå klart positiv. Men krisstödet på 500 000 kronor är ingen stor summa. Då är det viktigare att alla får veta vad de 11,5 miljoner kronor som kulturrådet gav regionen i extra stöd i år. Om de pengarna går till kulturinstitutionerna så borde också de fria kulturgrupperna automatiskt få mer stöd.

Johanna Linder, chef för Österängens konsthall:

– Vi har fått bidrag i ett par omgångar från Statens kulturråd och i höstas fick vi ett omställningsstöd för att kunna fortsätta vårt projekt ”Rätten till Vättern.”

– Summan som regionen går ut med nu räcker inte så långt. Ska du ordna en konsert med tio olika band så är pengarna slut. Men vi skulle kunna söka arrangörsbidrag. Det känns lite yrvaket att regionen kommer med detta nu, det känns som om de varit upptagna med att säkra sig själva.

– Vi har fått väldigt lite stöd och uppmuntran från regionen så det här känns lite yrvaket men välkommet.

Claes Åkesson, vice ordförande i Jönköpings jazzklubb:

– Jazzklubben har fått 225 000 kronor i stöd från kulturrådet, regionen och kommunen. Vi ser oss som nöjda och vi kommer nog inte att söka det nya bidraget för vi har ju inga utgifter. Vi ligger bra till förutom att vi inte kan spela. Det är våra musiker som drabbas, vi har inte skadats rent ekonomiskt.

– Nu har vi vår första spelning bokad på Spira den 15 april och en på Jönköpings teater den 20 maj. Vi hoppas.