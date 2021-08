Atomic Swing på Folkets park i Huskvarna: ”Tonspråket är omisskännligt Frisktskt”

Finns det några hjältar kvar? Eller rättare sagt, finns det några gitarrhjältar kvar? Jag vill nog påstå att Niclas Frisk är en gitarrhjälte av den gamla stammen. Som inte bara harvar ackord och nöter slingor utan verkligen behärskar elgitarren till punkt och pricka.

Knåpa ihop egensinniga låtar kan han också. Vissa har getts bort, som kvällens öppningsnummer "Dream on", välkänd i Jerry Williams version. Då Jerka inte längre finns med oss har kompositionen fått återgå till upphovsmannen och varför inte? Tonspråket är omisskännligt Frisktskt och vi får senare veta att biten skrevs till första Atomicalbumet "A car crash in the blue". Men den kom inte med, den plattan blir rikligt representerad ändå under aftonens gång. En typisk sensommarkväll med småblåst och regnstänk, sitt-tvång och fysiskt avståndstagande. Det nya normala?

Det finns förresten fler karaktärer på scenen, t ex den excentriska keyboardisten Michel Lohse med sin gustavianska ekipering och vidlyftiga gester. Och så en inlånad annan bandledare nämligen Karl Larsson från Last days of April. Musikbranschen finner nya vägar och alla hjälps åt. Vi på plaststolarna får på sin höjd klappa med i "Smile" och "Stone me into the groove", låtar som än idag poppar upp i P4 med jämna mellanrum.

Till extranumren har de flesta rest sig trots allt och då blir det indiegospel med "Cry no more tears". Jag hade väntat mig lite mer nytt material men det kanske kommer längre fram. Atomic Swing gör ändå en stabil show under rådande omständigheter.

Johan Forsman