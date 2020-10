Avfallstaxorna höjs i Jönköping, Habo och Mullsjö – så påverkas du av prisökningen

June avfall och miljö sköter avfallshanteringen i Jönköping, Habo och Mullsjö. I ett förslag till de tre kommunernas kommunfullmäktige vill företaget höja kostnaderna för avfallshanteringen 2021.

— Detta beror på att vi har ökade kostnader. Det kostar mer för oss att ta hand om avfallet, säger Daniela Hammer, vd på June avfall och miljö.

I förslaget höjs abonnemanget FNI med 120 kronor per år, Sortera matavfall med 115 kronor per år, Hemkompost 190 liter med tömning var fjortonde dag med 175 kronor per år och Osorterat restavfall 190 liter med 415 kronor per år.

Merparten av produkterna och tjänsterna som June avfall och miljö erbjuder har visat sig var underfinansierade. Nu krävdes en justering över flera år av taxorna. I företagets tjänsteskrivelse till kommunen skriver de att följande anledningar bidrar till att kostnaden behöver höjas.

”Ökade drivmedelskostnader för biogas i och med ett sedan flera år ingånget avtal för en ny tankstation för biogas och ett volymåtagande, kraftigt ökade priser för papperspåsar, ökade behandlingsavgifter för flera materialslag, investeringar i fordon, ökade underhållsbehov (11 sortergårdar), ökade kostnader för transporter av material från sortergårdarna och ökad avfallsförbränningsskatt, har lett till ökade kostnader för produkter och tjänster.”

Daniela Hammer påpekar att statliga skatter också påverkar förslaget till den höjda kostnaden.

— Den nya avfallsförbränningsskatten som infördes i april 2020 gör att priset under en treårsperiod trappas upp, från 75 kronor per ton avfall 2020, till 100 kronor 2021 och till 125 kronor 2022. Skatter är något som vi inte kan påverka. Vi berörs ju av nya lagar och regler.

En annan anledning till förslaget om höjda avfallstaxor är att fler ansluter sig till June avfall och miljös mest miljövänliga abonnemang Fastighetsnära insamling, FNI.

— Samtidigt som FNI är ett mer miljövänligt alternativ, så är det ett abonnemang med högre driftkostnad för bolaget jämfört med övriga abonnemang. Det påverkar vår ekonomi. Just nu tar vi för lite betalt för FNI.

Småhusens anslutningsgrad till FNI i de tre kommunerna är nu strax över 80 procent, i Jönköping 78 procent, i Habo 90 procent och i Mullsjö 86 procent.

— De som har detta abonnemanget sorterar ut mat, restavfall och förpackningar.

Om kommunfullmäktige i de tre kommunerna godkänner förslaget om höjda avfallstaxor påverkar det alla kommuninvånarna i Jönköping, Habo och Mullsjö.

— Vi jobbar ständigt med att dra ner våra kostnader, bland annat med att effektivisera vårat arbete.

Beslut om förslaget om höjda avfallstaxor kommer att behandlas i kommunfullmäktige i de tre kommunerna i november och december.