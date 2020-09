Babyboom väntas i Jönköping: ”Kommer det många samtidigt får alla inte plats på Ryhov”

Mellan januari och april 2021 kommer fler barn att födas än under samma månader 2020. I Jönköpingsområdet är nu 70-talet fler kvinnor gravida jämfört med samma period i fjol.

Är det coronapandemin som gör att fler skaffar barn eller finns det andra förklaringar till babyboomen?

Det första kvartalet 2021 blir en babyboom på Länssjukhuset Ryhov. I januari beräknas nu 25 fler barn att födas än året innan. I mars är beräkningen 38 fler och i april 11 fler än under samma månader 2020. I februari ligger siffrorna på ungefär samma nivå som föregående år.

Har ni plats och personal för alla?

– Vi har en bra bemanning när det är dags. Sedan kan vi aldrig garantera att alla kan föda i Jönköping. Kommer det många kvinnor som ska föda samtidigt så får inte alla plats på Ryhov, men så är det alltid och är inte något som är speciellt för i år. Vi har ett bra samarbete med sjukhusen i närområdet om vi inte skulle ha platser så att det räcker, säger Lina Johannesson, enhetschef på Kvinnohälsovården i Jönköping.

Kan papporna räkna med att få vara med?

– Om partnern är frisk så är det okej att vara med under förlossningen. Så har det varit hela tiden under coronapandemin. Jag tror att många har blandat ihop förlossningen och BB. Partnern är med under förlossningen och får vara med tills den nyblivna mamman och barnet flyttas vidare till BB. Att de inte får följa med dit är av praktiska skäl. Vi har fyra salar på BB i Jönköping och då är det inte lämpligt med några besökare ur smittskyddssynpunkt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Lina Johannesson.

Ökningen kan bero på att 90-talisterna är en stor årskull som nu skaffar barn.

Om förlossningen har gått bra och om barnet mår bra kan kvinnan välja att få BB hemvård och lämna sjukhuset sex timmar efter förlossningen. Normalt sett är det många kvinnor, cirka 30 procent, som väljer BB hemvård och under pandemin har antalet ökat lite grann.

Hur förbereder ni er inför ökningen nästa år?

– Vi kan planera för att anställda inte tar ut semestrar just då. Om någon blir sjuk är det så klart en annan sak. Utbildningsdagar kan vi också planera att lägga under andra tidpunkter än under perioden december till mars, säger Lina Johannesson.

Tror du att ökningen av antalet födslar beror på coronapandemin?

– Det är svårt att säga, jag vet faktiskt inte. Ökningen kan också bero på att 90-talisterna är en stor årskull som nu skaffar barn, säger Lina Johannesson.

Johan Skoglund, verksamhetschef på kvinnokliniken på Länssjukhuset Ryhov, betonar att det inte finns någon anledning för födande kvinnor att känna större oro inför den väntande förlossningen i vinter - trots coronapandemin.

– Vi har inte upplevt en större oro bland de gravida än den allmänna oron som finns i samhället. Alla gravida som vi har träffat har varit väldigt duktiga på att de följa de rekommendationer som finns, säger Johan Skoglund.

Att fler födslar väntar på Ryhov mellan januari och mars skulle kunna innebära att fler födande kvinnor behöver skickas vidare till andra sjukhus och precis som vanligt är det då förlossningarna på Höglandssjukhuset i Eksjö eller på Värnamo sjukhus som i första hand är aktuella. Johan Skoglund känner inte till om prognoserna även pekar på fler födslar på de andra sjukhusen i länet under samma period.

– Vi inom Regionen har tillräcklig kapacitet för att hantera antalet förväntade förlossningar, men det kan så klart även finnas medicinska skäl till att vård ibland kan ske inom andra sjukvårdsregioner i Sverige, säger Johan Skoglund.