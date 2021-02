Bakslaget för Vättern – här är beskedet som talar emot en isläggning: ”Det ser ruttet ut”

Enligt SMHI ser den bitande kylan ut att släppa greppet om södra Vätterbygden under sportlovsveckan. Den första veckan i februari låg medeltemperaturen på minus 7,8 grader, enligt SMHI:s mätstation vid flygplatsen och under de senaste åren har snittemperaturen pendlat mellan minus 4,1 grader och strax under nollan – men det räcker ändå inte.

Experten och Länsstyrelsens limnolog Måns Lindell – som är något av en entusiast i frågan om Vätterns isläggning – konstaterar suckande att det ser ”ruttet ut”.

– Ja, nu blir det nog ingenting. Det är på inget sätt kört, men det är inte i närheten just nu, tyvärr. Vi skulle haft fullmåne och minus 15 i en vecka till, nu är det för varmt, säger han.

Och det är lätt att förstå varför. SMHI:s väderprognos över de tio närmaste dygnen visar på mager kyla, istället flera plusgrader och vindstilla förhållanden. Knappast gynnsamt läge för att Vättern ska täckas med is.

Men även om det ser mörkt ut nu är hoppet inte kört än, menar Måns Lindell.

– Det är inte sällan som Vättern lägger sig i mitten av mars, så man ska ha tålamod. Den här pågående nedkylningen som varit sedan i julas med molnfria nätter och minus tio grader kan göra att det ”knäpper till” trots allt.

Den potentiella isläggningen är onekligen en stor snackis bland Jönköpingsborna. Och ända sedan Måns Lindell flyttade till staden för 25 år sedan konstaterar han att Vättern varit ett spännande samtalsämne.

Varför är det så fascinerande tror du?

– Norrsken och isläggning på Vättern är fantastiska saker, det är något man kan relatera till. Det är så synbart att man nästan kan ta på det. Jag tror det är därför det blir lätt för folk att ta till sig det.

Jahopp, vad säger vi nu då... vågar du ge dig på en sista gissning?

– Jo, men det tror jag. Mars, mitten av mars. Men blir det ingenting före den 15 mars så blir det ingenting. Man måste ändå ge det att kylan varit imponerande, eller hur!

Vågar du ge något konkret tips?

– 17 mars, 2023 klockan 21.49 på kvällen!

Okej?

– Det tar alltid ett till två år för Vättern att kyla ner sig och av de fem senaste åren har tre av dem varit det varmaste på 50 år, så Vättern har ett temperaturöverskott. Det skojar man inte bort. Jag trodde inte att det skulle gå så snabbt att kyla ner sjön men det har varit en mäktig kyla.

Senast Vättern hade isbetäckning från båda sidor och norrut till Visingsö var vintern 2012-2013.

Fakta

• Det har utförts mätningar av hur mycket Vättern har varit isbelagd sedan 1881.

• Det har varit relativt isfattigt de sensate åren men vinter 2012-2013 var hela södra Vättern betäckt med is.

• Åren 1985-1987 var väldigt kalla på vintern, vilket innebar is över hela sjön, 1995 likaså.

• Krigsåren i början av 1940-talet var det is på Vättern i flera månader, vilket möjliggjorde fordonstransporter mellan Jönköping och Visingsö.

• Mellan åren 1900-1914 var det inte mycket is på sjön, så milda vintrar har också förekommit för länge sedan.

Källa: Länsstyrelsen