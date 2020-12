Bedragare lurade äldre par via telefon – bankkonton länsades

På måndagen ringde en person hem till paret som bor i Jönköpings kommun och sa att mannens bankkort drabbats av virus, skriver polisen på sin hemsida.

Bedragaren sa att någon sedan hade köpt varor på kortet. Därefter sade personen att samtalet kopplades vidare till parets bank.

Sedan blev de lurade att logga in på sina konton, vilket ”banken” påstod krävdes för att lösa problemen. När de loggat in blev deras konton tömda på pengar, uppger polisen.

”Polisen understryker vikten av att aldrig logga in om någon uppmanar till det via telefon. Det är bara genom att logga in på sina konton som bedragare kan komma åt kontona”, skriver polisen på sin hemsida.