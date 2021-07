Befarar stöldvåg efter vattenskoter-boomen – men därför kan Jönköping slippa trenden • ”Hoppas alla respekterar reglerna i sommar”

Intresset för vattenskotrar har ökat avsevärt under senaste åren, det syns inte minst på den stigande försäljningen av skotrar. I dagsläget finns det enligt Transportstyrelsen runt 30 000 vattenskotrar i Sverige.

Nils Gustavsson är inspektör på Jönköpingspolisen och menar att fler vattenskotrar inte nödvändigtvis behöver leda till en stökigare sjötrafik längs med Vätterstranden.

– Till en början måste vi se om det dyker upp några svårigheter, först då kan vi agera. Än så länge har vi inte identifierat några större problem. Om folk inte kör vårdslöst är antalet förare inte ett bekymmer, säger han.

Den 12 juli träder ett nytt förbud i kraft mot sjötrafik inom 300 meter från strandkanten. Förbudet gäller mellan Pirenområdet och Rosenlundsbankarna längs Vätterstranden. I dagsläget är det förbjudet att köra vattenskoter och motorbåt inom 100 meter från stranden, vilket bland annat motiveras av att allt fler motorbåtar och vattenskotrar har börjat trafikera Vättern och Munksjön.

Dessutom går moderna skotrar i en mycket högre hastighet än innan och bromssträckan blir därmed längre, vilket utgör en risk.

Och i takt med att antalet skotrar blir fler ökar också stölderna. Under förra sommaren anmäldes sammanlagt 200 stölder i landet. Från 2018 till 2019 fick polisregion Öst, där Jönköping ingår, in sammanlagt 15 anmälda stölder av vattenskotrar. Under 2021 har än så länge en stöldanmälan kommit in till polisen.

Nils Gustavsson utesluter inte att den nationella trenden även kan drabba Jönköping framöver. Men enligt honom är det mest troligt att andra platser i landet får större problem.

– Risken är större i orter längs med kusterna där fler vattenskotrar finns i omlopp. Än så länge ser vi inte att antalet stölder av vattenskotrar har ökat lokalt. Men det är så klart en potentiell faktor vi behöver ha i åtanke under sommaren, säger han.

Nu vill polisen nå ut till allmänheten för att informera om vilka regler det är som gäller till sjöss – framför allt för att öka säkerheten.

– Till syvende och sist handlar det om att minska tillbuden. Därför hoppas vi att alla tar sitt ansvar och respekterar reglerna i sommar, säger Nils Gustavsson. Från och med 1 maj 2022 krävs det tillstånd för att köra vattenskoter.

FAKTA: Utökat förbud mot sjötrafik längs med Vätterstranden

• Från och med den 1 maj 2022 gäller krav om förarbevis för att framföra vattenskoter

• Beslutet börjar gälla 12 juli.

• Sjötrafiks-förbudet förlängs till 300 meter från strandkanten i stället för 100 meter.

• Förbudet gäller under sommarsäsongen, från 15 maj till 31 augusti.

Källa: Länsstyrelsen i Jönköping

FAKTA: Så minskar du risken för att din vattenskoter blir stulen

• Lås in din vattenskoter och ha ett lås förankrad i ett fast föremål.

• Montera en spårsändare hos en verkstad.

• Stöldskyddsmärk din skoter.

• Förvara aldrig nycklarna på skotern.

• Skriv vattenskoterns skrovnummer i båtkortet.

Källa: Stöldskyddsföreningen (SSF)