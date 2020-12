Bekräftat: Målfarlige centern klar för HV71 – då ansluter han

Sportbladet skrev först om uppgifterna att Ryan Stoa var på väg till Hv71. Nu bekräftar klubben att övergången är klar.

33-åringen har skrivit på ett säsongslångt kontrakt och ansluter nästa vecka från USA.

– Vi såg vilka kvaliteter Ryan hade under förra säsongen i SHL. Han har under hela sin karriär varit en spelare som bidragit med mycket poäng och kommer in med mycket erfarenhet, säger sportchef Johan Hult till lagets hemsida.

Förra säsongen spelade Stoa i Örebro Hockey och var en av SHL:s bästa målskyttar.