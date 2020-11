Beskedet från kommunen: Baden och allmänhetens åkning förblir stängt: ”Jag tror det blir året ut”

Kommunen höll under onsdagen presskonferens där olika förvaltningschefer informerade om läget under coronapandemin. För Mazar Alijevskij blev det en dyster uppräkning av all verksamhet som tvingats stänga ner. Listan blev lång. Här är de aktiviteter som man inte längre kan göra.

• Det går inte att åka skridskor på allmänhetens åkning på Smedjehov, Vapenvallen, Råslätts idrottsplats och Husqvarna Garden.

• Allmänheten kan inte heller åka och bada på Rosenlundsbadet eller på Stadsgårdsbadet. Det gäller också motionssimmare.

• Biblioteken stängs utom Stadsbiblioteket, biblioteket i Huskvarna och biblioteket på Visingsö.

• De öppna fritidsgårdarna är stängda.

Mazar Alijevskij tror att de stängda verksamheterna får negativa effekter för väldigt många människor. Och han tror att nedstängningen kommer pågå året ut.

Har ni fått några reaktioner från allmänheten?

– I början fick vi en del synpunkter av personer som inte hade nåtts av information. Många tycker att det är tråkigt att det inte går att motionssimma där, de har det tufft just nu, säger Mazar Alijevski.

Vapenvallen i Huskvarna och Råslätts bandybana är en aktivitet som sker utomhus. Varför var det så bråttom att stänga dem?

– Vi vet att det är en väldigt populär aktivitet men om vi skulle ha haft öppet där hade vi varit tvungna att sätta in personal eftersom det är ett begränsat antal personer som kan åka samtidigt. Vi diskuterade hur vi skulle göra men sedan kom gränsen om max 50 personer och i veckan väntas regeringen fatta ett beslut om max åtta. Så det går inte, säger Mazar Alijevskij.

Vad finns det kvar för barn och ungdomar som är öppet?

– Vår personal på fritidsgårdarna har fått ett utökat uppdrag att vara med ute på fältet. Det här är inte bra, det får konsekvenser för väldigt många barn och ungdomar och för våra föreningar.