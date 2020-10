Blytung kvalsmäll för Mariebo – missar avancemang: ”Jättebesviken”

Borgeby FK spelar i elitettan 2021. Skåningarna gör det efter en 2–0-seger i lördagens kvalretur på Stadsparksvallen.

Den första matchen, som spelades en vecka tidigare, slutade 0–0 och därmed hade både Mariebo och Borgeby fina möjligheter till avancemang när matchen blåstes igång på lördagseftermiddagen.

Det var bortalaget, som senast spelade i elitettan så sent som 2019, som inledde piggast. Men MIK växte efter ett tag in i tillställningen och skapade en del farligheter i den första halvleken – men ingen boll letade sig in i nät.

– Ja, jag tycker att vi skapade bra lägen i första halvleken. Vi hade lägen till att göra ett, två och kanske till och med tre mål om vi hade varit hundraprocentiga i våra avslut, säger MIK:s mittfältskrigare och lagkapten Anna Gustafsson.

Ska ett lag som Borgeby besegras krävs det förmodligen hundra procent skärpa när chanser dyker upp. Bortalaget, som vann division 1 Södra Götaland, släppte endast in två mål på tio seriematcher – och i de båda kvalmatcherna mot Mariebo släppte man inte in någon boll över huvud taget.

– Borgeby är ett mycket bra lag, som bara har släppt in två mål på hela säsongen. När man spelar mot ett sådant lag och inte gör mål på sina lägen så blir det svårt. Man skapar inte så där jättemånga lägen mot så här bra lag, säger MIK-tränaren Stefan Jörgensen.

0–0 stod sig till den 56:e minuten. Julia Lindster hittade inte rätt med en passning uppåt i planen, Linda Karlsson snappade åt sig bollen och satte dit den bakom Jennie Svärd Husu i hemmamålet.

Gulsvarta Mariebo försökte framåt efter det, men den rätta skärpan saknades. På tilläggstid kom sedan 2–0 då gästernas Thea Birgerud skickade in en straff.

När domaren blåste av matchen utbröt vilt jubel i bortalägret, samtidigt som de gulsvarta lirarna lämnade Vallens gräsmatta med besvikna miner och hängande huvuden.

– Jag är jättebesviken... Vi har gjort det så jäkla bra hela året och i den här matchen också, men nu känns det tungt. Jag är stolt över alla tjejer och alla personer runt omkring laget, alla som ger oss fina förutsättningar inför varje träning och match. Vi ville så gärna ge tillbaka till dem också, säger Anna Gustafsson, som är märkbart nedstämd efter det tunga nederlaget.

– Tjejerna gav allt och försökte verkligen. Vi får ta med oss den här erfarenheten även om det just nu känns oerhört tungt och tråkigt, säger Stefan Jörgensen.

Vad kommer ni som ledare att säga till gruppen nu efteråt?

– Vi kommer att tala om för dem att de har gjort en riktigt bra säsong. Vi gjorde det bra här i kvalet också och det var ju inte direkt så att Borgeby var överlägsna och skapade en massa lägen mot oss. De avgjorde via ett mål som vi gav bort, men det är sådant som händer och det har hänt större lag än oss, säger Stefan Jörgensen, som direkt efter matchen inte kan svara varken ja eller nej på frågan om han kommer att fortsätta som huvudtränare för MIK kommande år.

– Det där är svårt att svara på direkt efter det här, just nu är ju känslan att man bara vill lägga ner allting. Det är sjukt bittert i dag, men totalt sett har det varit en jätterolig säsong med en mycket bra grupp, säger Jörgensen.

TV: Mariebo IK tog inte chansen – föll mot Borgeby

FAKTA: Kval mot elitettan, match 2:2

Mariebo IK–Borgeby FK 0–2 (0–0)

Målen: 0–1 (56) Linda Karlsson, 0–2 (90+10) Thea Birgerud, straff.

Publik: 50.