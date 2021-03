Bolaget bakom elsparkcyklarna välkomnar konkurrens – får i snitt bara ett klagomål i veckan: ”Fått väldigt bra start”

Det var i september förra året som de första elsparkcyklarna gjorde entré i Jönköping. Många var oroliga att det skulle bli samma oreda som i storstäderna med övergivna sparkcyklar som hindrar framkomligheten på trottoarerna.

Cirka ett halvår senare konstaterar Diyar Kizil, verksamhetschef på Qick mobility, att etableringen har gått över förväntan.

– Vi har fått en väldigt bra start i Jönköping och vi har nått alla våra mål för hur vi vill att det ska fungera. Jönköpingsborna sköter parkeringen av sparkcyklarna riktigt snyggt, berömmer han.

Vilka andra mål är det som har uppfyllts?

– Bland annat vårt mål om hur många ”rides” vi förväntar oss att Jönköping ska ge, men också att det här ska vara en tjänst som underlättar Jönköpingsbornas vardag. Det tycker vi att vi uppnår här.

Diyar Kizil menar att det goda resultatet grundar sig i en tät dialog med sparkcykel-användarna och med kommunen, för att förhindra osäkra felparkeringar.

Via sin app påminner företaget, i flera steg, om att parkera trafiksäkert.

– Ett exempel är att det efter avslutad tur alltid dyker upp en påminnelse om att parkera ansvarsfullt vid ett cykelställ och visa hänsyn till bland annat personer med synnedsättning, som faktiskt kan komma till skada av att en elsparkcykel står felplacerad.

I dag har Qick mobility tillstånd för 110 elsparkcyklar i Jönköping, men redan nästa år kan det bli betydligt fler då många aktörer visat intresse för att starta upp i stan. Om alla får ja skulle det kunna innebära omkring 1 500 elsparkcyklar på gatorna.

Detta har fått politikerna att reagera och nu arbetar kommunen febrilt för att försöka stoppa det hela.

Vad tänker du om att politikerna vill hålla ner antalet elsparkcykel-aktörer i Jönköping?

– Det är ofta det man får höra när man tar kontakt med nya kommuner och visar intresse. Många påverkas av nyheter om trafikosäkerheten som har uppstått i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, där det ligger elsparkcyklar kors och tvärs över gatorna. Men det problemet har vi lyckats förhindra, framför allt genom att ha en tät dialog med de kommuner vi finns i.

– Vi som företag har ett stort ansvar. Om en av våra sparkcyklar står felaktigt placerad, och vi blir varse om det, är det vår skyldighet att flytta den inom två timmar – och det tycker jag att vi uppfyller.

Sedan starten i Jönköping har företaget, enligt honom, fått in ett 30-tal klagomål om just felparkerade elsparkcyklar. Jönköpings kommun bekräftar att man inte för någon egen statistik, anmälningar görs direkt till bolaget eller går via kommunen till bolaget. Utslaget på ett halvår är det hittills ett klagomål i veckan.

– Det är ett väldigt litet antal i förhållande till hur många sparkcyklar vi har och hur länge vi har funnits här, menar Diyar Kizil.

Anser du att Jönköping har plats för fler elsparkcyklar?

– Det där är en balansgång. Vi vill ju att elsparkcyklar ska vara tillgängligt för så många som möjligt, men vi vill samtidigt inte komma till det läget som man ser i de större städerna, med sparkcyklar som ligger överallt på gatorna.

