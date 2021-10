Boxningsgala arrangeras på Spira – en match gäller världsmästartitel: ”Det blir en fullmatad lördag”

Tomas Magui har varit aktiv i BK Ringen i många år och hans son Paolo Magui är i dag en landslagsmeriterad boxare som numera satsar helt på proffsboxning.

Boxningsgalor i Jönköping är inget nytt. Tomas Magui har varit med och anordnat tre landskamper med en proffsgala samtidigt på Sliver. Själva landskampen mot Norge denna gång anordnas tillsammans med Svenska Boxningsförbundet.

Proffsgalan är som tidigare döpt till ”Night of The Championship in Jönköping.”

— Det blir en fullmatad lördag som inleds med landskampen mot Norge där bara amatörer deltar. Från vår klubb deltar Milad Maztac.

Totalt blir det åtta matcher, varav två i damklasser.

Boxning i Jönköping och runt omkring har ett större intresse än många tror.

Mot kvällen tar BK Ringen över och startar proffsgalan i konsertsalen med internationella deltagare, exempelvis från Tjeckien och Balkan.

Välmeriterade Patricia Berglund från Malmö kommer att få gå en match om WBC-bältet mot Olivia Boudouma Belkacem från Schweiz. De kommer att mötas i tio ronder. Den som vinner kan titulera sig världsmästare i sin klass.

Paolo Magui kommer också att gå en proffsmatch. Det det är ännu inte klart mot vem. Totalt planeras det för sex proffsmatcher.

— Han är i varje fall i bra form så motståndaren kommer att få det tufft, lovar Tomas Magui.

Konsertsalen har plats för 850 personer.

— Det kommer att bli ett bra dag. Boxning i Jönköping och runt omkring har ett större intresse än många tror. Det blir skönt att få anordna något igen efter pandemin, säger Tomas Magui.

Det här är elitnivå, det kommer att bli jätteroligt.

Lördagen den andra oktober är Kamran Kabinejad, promotor och arrangör av galan ihop med Tomas Magui, på plats i BK Ringens lokaler. Det är även ett helt gäng andra boxare.

– Det här tror jag blir den tyngsta galan någon har arrangerat i Sverige. Här kommer europeisk och svensk elit att mötas under samma kväll, säger han.

Även Tomas Magui är förväntansfull.

– Det här är elitnivå, det kommer att bli jätteroligt. Och vi kommer att fylla hotellen i stan. Det känns också kul att vi är två olika förbund som gör det här tillsammans, både amatör- och proffssidan, säger han.

En av matcherna i blickpunkten kommer alltså att vara den som Patricia Berglund går.

Vilka är hennes styrkor?

– Det är hennes defense, fotarbetet och att hon kan ändra sin game plan under matchen.

Det är det största i min karriär.

Patricia Berglund själv, också på plats i BK Ringens klubblokaler den här lördagen, säger att matchen betyder mycket för henne.

Hon ligger just nu i hårdträning med två pass om dagen.

– Det är det här som man har tränat för hela tiden. Det är det högsta bältet du kan vinna inom proffs som jag ska boxa om, så det är det största i min karriär, säger hon.

Vad tänker du om din motståndare?

– Jag vet inte så mycket om henne, men vi kommer att kolla och lägga taktiken. Sen är det bara att lita på min egen boxning och gå in och köra – och framför allt ha roligt nu när det är på hemmaplan.