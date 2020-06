Brännström om tuffa skadan: ”Ger oss huvudvärk”

Segern mot Ljungskile var välkommen. Men det fanns smolk i glädjebägaren. Orsaken var att Sebastian Crona tvingades utgå redan i matchupptakten. Det visade sig handla om en fotledsfraktur som håller honom borta från fotbollen i omkring tre månader.

Därför måste Andreas Brännström spela ihop en ny backlinje.

– I det korta perspektivet har vi de vi har. (Marcus) Degerlund är på gång och vi har Kevin (Rodeblad Lowe), och Elias (Gustafson) och Jetmir (Haliti) som kan spela där ibland. I det korta perspektivet har vi ändå spelare, säger Södratränaren, som även ser det ur ett längre perspektiv.

– Den sportsliga organisationen får titta på om vi ska ta in något i sommar. Eftersom det är spartider är tanken att ta in i princip noll, men är en spelare skadad hela säsongen blir det en lön över. Vi får diskutera om det går att ta in något och ändå gå ekonomiskt plus.

Vad gör ni för att förebygga skador när det är tätt mellan matcherna?

– Spelarna har ett rehabprogram som de kör oavsett. Det är ganska tråkig form av styrketräning som håller baksidorna i skick.

Ingen reservmålvakt

På fredagen körde Smajl Suljevic egen träning vid sidan av den kollektiva träningen. Hans medverkan mot Halmstad är osäker.

– Han fick en smäll mot Gais och lyckades få en armbåge senast på exakt samma ställe. Det är ingen riktig skada, men han har ont. Det går med lite adrenalin och annat. Han hade jäkligt ont i går men det blev ganska mycket bättre till i dag. Han är uttagen i matchtruppen men om han kan spela avgörs först i morgon, förklarar Brännström efter fredagsträningen.

Precis som mot Ljungskile finns ingen reservmålvakt med i matchtruppen. Orsaken är att det helt enkelt inte finns något alternativ att plocka in. Därmed får en utespelare ställa sig i mål om något händer Anton Cajtoft.

– Vi landar nog där igen, sedan är nog Frank (Pettersson) med till nästa match. Det är lite kritiskt den här gången, säger Brännström.

Det känns lite vågat.

– Det är det så klart.

Finns det ingen att lyfta upp?

– De är nästan barn och det vore taskigt att slänga ut dem där. Förra året hade vi Oliver (Eriksson Dorji) som hade kunnat stå fem-sex matcher, men nu är det ett enormt hopp.

”Varit klart bäst hittills”

Matchen mellan J-Södra och Halmstad får ses som ett väntat toppmöte. Vid upptaktsträffen inför seriepremiären tippades de båda lagen, av media, att lägga beslag på första- och andraplatsen som betyder avancemang till allsvenskan.

– Jag tycker att Halmstad och Degerfors är de lag som varit klart bäst hittills. De är vältränade, vet vad de håller på med och flyttar laget snabbt. De kommer ta många poäng i år. Det blir tufft.

– Det blir nog en annan matchbild den här gången. De kommer nog att pressa oss hårdare och utsätta oss mer. Å andra sidan får vi lite mer ytor. Det är klart att det har varit en tuff period för våra forwards att möta niomannaboxar. Nu tror jag att våra forwards och ytterbackar får mycket mer ytor. Det blir jäkligt tufft på ett sätt, men vi får också chans att visa något annat.

Andreas Brännström ser matchen som en bra värdemätare inför fortsättningen av säsongen.

– Vi får mäta oss och se hur bra vi är. På så sätt är matchen viktig. Det är ingen som gråter över en poäng i Halmstad, men det blir intressant att se nivån. De är kanske tyngst av alla i offensiv box och i sitt inläggsspel. Det vill vi hantera. Dessutom vill jag se att det smäller i vårt anfallsspel på ett annat sätt, säger han.

Fotboll, Superettan

Halmstads BK-Jönköpings Södra IF

Läget i Halmstad: Förlorade med 0-1 i seriepremiären hemma mot Trelleborg men vann med 3-0 i bortamötet med Örgryte i tisdags.

”De är det starkaste motståndet hittills och där de kommer göra allt för att störa oss. Det kommer ställa höga krav på vår aggressivitet och att försvarsspelet sitter”, säger tränaren Magnus Haglund om J-Södra till sin klubbs webbplats.

Läget i J-Södra: Har, precis som lördagens motståndare, inlett med en seger och en förlust. Frank Pettersson, Sebastian Crona, Enock Kwakwa och Daniel Strandsäter finns på skadelistan. Smajl Suljevic körde egen träning på fredagen och är ett osäkert kort.

Avspark: 17.30, Örjans vall.

Jnytt tippar: 1-1.