Brännström ryktas lämna efter tuffa kvalsmällen: ”Inte tänkt en sekund på det”

Mitt under säsongen 2018 klev Andreas Brännström in i Jönköpings Södra, som slutade på elfte plats i superettan det året. Under hans andra säsong i klubben blev det en fjärdeplats och i år blev Södra trea och kvalade till allsvenskan mot Kalmar FF.

Men något spel i allsvenskan blir det inte kommande år. KFF vann kvalet med totalt 4–1 och håller sig kvar i svensk fotbolls finrum.

– Tomt, så klart, säger 44-årige Brännström strax efter slutsignalen i säsongens sista match som spelades på Guldfågeln Arena i Kalmar.

– Samtidigt var vi inte riktigt nära i dag. Vi hade en hemmamatch där jag tycker att vi var rätt så okej, men vi blev hårt straffade i dag, fortsätter han.

Vad tycker du att ni hade behövt göra bättre för att besegra Kalmar här?

– Första halvlek var inget bra. I andra satt de lågt och vi hade väldigt dålig kvalitet på den sista tredjedelen, det var många passningar som gick till både inspark och inkast och till annat... Vår egen kvalitet fällde oss på något sätt. Och vi borde nog ha tryckt på gasen lite tidigare.

Andreas Brännström sitter inte på ett utgående kontrakt med J-Södra. Men det cirkulerar ändå uppgifter, som har nått JP/Jnytt-sporten, som säger att Andreas Brännström kan komma att lämna klubben inom kort.

Strax efter slutsignal i mötet med Kalmar rapporterade Sportexpressen att Patric Jildefalk, från AIK, kan vara ett alternativ som ersättare för Brännström om han lämnar klubben.

Var det här den sista matchen du gjorde som huvudtränare för J-Södra?

– Det behöver det inte vara. Jag ska ärligt talat säga att jag faktiskt inte har tänkt en sekund på det. Vi har haft ett sådant otroligt fokus på det här, säger Andreas Brännström.

Är det aktuellt med en eventuell fortsättning i J-Södra?

– Vad vi pratade om inför det här året var att vi visste att det var många nya i laget, att vi hade föryngrat och att det kommer att komma tuffa perioder. Men vi sa, och i det läget pratade vi inte om kval eller allsvenskan, att vi skulle gå av den här säsongen och känna att det är ett nytt och intressant J-Södra på gång. En trupp med potential, säger Andreas Brännström och fortsätter:

– Där tycker jag att vi är och det kittlar ju också att gå till jobbet med ett sådant här gäng. Kevin Rodeblad, till exempel, hade tio division 2-matcher på sitt CV, nu står han här idag och hur bra är han om ett år? Moustafa Zeidan spelade tio matcher från start för Frej i fjol, hur bra är han om ett år? Det finns rätt mycket kul här, säger Andreas Brännström.

