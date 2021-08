På torsdagen togs det första spadtaget till det nya seniorboendet som byggs på området mellan Brahegatan och Lärkgatan i Habo.

Här ska det byggas ett femvåningshus med 27 lägenheter, uppdelat i 18 stycken 3:or och 9 stycken 2:or. Byggnotan hamnar på nästan 45 miljoner kronor.

Seniorboendet har kommit till efter ett samarbete mellan Habo kommun och Habo bostäder. Byggnationen sker efter allmännyttans ramupphandlade hus Bo Punkt.

– Det här är det femte framtagna kombohuset och är ett koncept som vi har testat i tio år. Och nu visar det sig att det går att bygga ännu bättre och billigare än tidigare, säger Åsa Johansson, ordförande Sveriges Allmännytta.

Habo bostäder är först i landet att bygga ett Bo Punkt flerfamiljshus. Det nya med den här typen av hus är att det är mer flexibelt än tidigare gällande form, utseende, materialval och lägenhetstyper.

– Det är som en legobygge där man själv kan bestämma mycket hur det ska se ut, säger Sofia Heintz, expert fastighetsutveckling Sveriges Allmännytta.

Det går att serieproducera Bo Punkt på ett sätt som inte kunnat göras tidigare, vilket sänker slutkostnaden på husen.

– Det är mer kostnadseffektivt men samtidigt minst lika bra produkter, säger Pether Fredholm, vd JSB Construction AB som är byggleverantör för seniorboendet.

– Jag hoppas att vi kan bli fler sådana här projekt i framtiden, säger Hans Jarstig (KD), ordförande i socialnämnden.

Seniorboendet kommer att vända sig till personer som är 65 år eller äldre. I bottenplanet ska det finnas en gemensam verksamhetslokal.

– Den kommer att vara tillgänglig för bokning av de som bor i huset, men sedan ska den även kunna användas för annan typ av verksamhet, säger Christian Nilsen.

Bygget beräknas att vara klart om ett år.

– Uthyrningsprocessen kommer att påbörjas efter nyår och då kommer vi att går efter befintlig hyreskö på Habo bostäder, säger Christian Nilsen.

Fakta: nya seniorboendet i Habo

Byggstart: augusti 2021

Planerad inflyttning: september 2022.

Antal våningar: 5

Antal lägenheter: Sammanlagt 27. 18 stycken 3:or med en hyra på 8374 kronor per månad och 9 stycken 2:or men en hyra från 6867 kronor per månad till 7190 kronor per månad. Det blir också en större lokal i bottenplan på 131 kvadratmeter.

Anbudssumma: 44 877 489 kronor (inklusive markarbeten, miljöhus, förråd och parkeringsplatser).

