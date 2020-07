Coronasmällen: Kan tappa över 11 miljoner i intäkter

Nästan all publik verksamhet har ställts in på Kulturhuset Spira sedan pandemin bröt ut. Hittills under våren har man förlorat totalt 5,5 miljoner mot budget, vilket innefattar förlorade biljettintäkter, uthyrning av lokaler och konferenser.

I slutet av augusti börjar nästa säsong, men få saker kommer vara sig likt då föreställningarna nu enbart får spelas inför 50 personer.

Smots egen prognos förutspår förlorade intäkter på ytterligare sex miljoner kronor fram till årsskiftet om restriktionerna inte hävs. Något som Jönköpings-Posten var först med att berätta om.

Ulrika Josefsson, t.f. verksamhetschef för Smålands Musik & Teater, säger till Jnytt att det är ett bättre alternativ att köra på med de förutsättningar som finns, än att ställa in:

– Det finns flera orsaker till det. Det ena är att höstens föreställningar är planerade sedan lång tid tillbaka, det är egentligen bara repetioner som återstår. Kostnaderna är alltså redan tagna. Det andra är att vi längtar otroligt mycket efter att få träffa publiken igen, och jag tror att publiken längtar efter kultur.

– Givetvis har det funnits tankar på att ställa in helt, men nu har vi tagit det här beslutet och vi känner oss trygga i det.

Tror du folk är beredda på att utsätta sig för smittorisken?

– Det är en högst relevant fråga, och det återstår att se. Det varierar säkert beroende på om man tillhör en riskgrupp eller inte. Vi finns här för de som vill.

Höstens stora satsning Camera har premiär den 19 september. Det är en ny musikal om Ingrid Bergmans liv, som delvis är skriven av kulturhusets teaterchef Staffan Aspegren.

Musikalen kommer vid 15 tillfällen under hösten visas i Teatersalongen, som rymmer 380 personer. Men Smot säljer alltså endast 50 biljetter per föreställning för att publiken ska kunna sitta glest utspridda i salongen.

Det här innebär att musikalen varje kväll kommer förlora över 100 000 kronor i intäkter, berättar Ulrika Josefsson.

Hur skulle du beskriva stämningen på Spira?

– Stämningen i huset har varit varierad under våren. Den har otvivelaktigt varit ledsamt och sorgset eftersom att vi inte har kunnat göra det som vi faktiskt är där för. Samtidigt har det varit en fantastisk sammanhållning med en förenad längtan att få möta publiken igen. Det händer någonting i krissituationer – människor enas.

Biljettsläpp för höstsäsongen blir den 13 augusti.