Då kan de stänga ner hela Vätterstranden: ”Det sista vi tar till”

Inblandade myndigheter är mitt uppe i pågående pandemibekämpning, med extra fokus på utvecklingen under sportlovet och med målsättningen att undvika en tredje coronavåg. Under torsdagen inskärpte regeringen situationens allvar under en presskonferens. Huvudbudskapet är att det nu hänger mycket på det personliga ansvaret om vi ska stoppa en tredje våg av coronavirus. En bild som delas av Fredric Jonsson, beredskapsdirektör på länsstyrelsen i Jönköping.

– Det är en väldigt osäker utveckling just nu. Vi har all anledning i världen att påminna oss om att detta inte är över. Ska vi stoppa en tredje våg handlar det om vårt beteende. Det är ett stort fokus på tillsynerna men det är vad vi gör som invånare som kan förändra förloppet, säger Fredric Jonsson.

I veckan meddelade regeringen också att en förordning är på gång, som ska ge myndigheter större möjligheter att stänga ner delar av samhället om det krävs. I detta paket ingår även en möjlighet för kommunerna att införa vistelseförbud på kommunal mark, exempelvis badplatser eller parker.

Om det blir en hemester även denna sommar och smittspridningen fortfarande är ett problem, är det något som också skulle kunna användas då också.

– Vi är i februari nu och vi hoppas att vi har en vaccinering på plats före sommaren. Men när väl den här möjligheten finns på plats så kan den användas om det behövs, samtidigt finns det ett antal steg mellan att inte göra något alls och att helt stänga ned något, säger Fredric Jonsson.

Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör på Jönköpings kommun, säger att även kommunen har fullt fokus på sportlovet. Däremot finns det planer för sommaren i beredskap. Det handlar om två scenarion, ett scenario med lättade restriktioner och ett med en högre grad av restriktioner.

Om det skulle bli en ökad grad av smittspridning kan kommunen behöva begränsa tillgången till exempelvis lekplatser eller badplatser.

– Det planerar vi att ha en beredskap för, men vi hoppas så klart att det inte behöver bli så, säger han.

Men även i ett lugnare läge, med färre restriktioner, kan det likväl krävas vissa begränsningar för exempelvis antal deltagare i offentliga evenemang, motionslopp och tävlingar.

– Där får vi göra specialbedömningar. Det är komplext, det kan handlar om att man begränsar vissa saker och lättar på andra. Men det handlar ju om att göra allt så smittsäkert som möjligt utifrån de förutsättningar som råder, säger han.

Han berättar att de har dragit en del slutsatser efter förra sommaren. När folk fick resa max en till två timmar bort från hemorten, levde de lokala naturattraktionerna upp rejält.

– Badplatserna och naturupplevelser var väldigt populärt, våra naturleder var hårt belastade, så det är något vi behöver titta på. Men det är också viktigt att vädja till kommuninvånarna att följa de riktlinjer som finns, säger han.

Vätterstranden var en sådan plats där det flera gånger vittnades om trängsel förra sommaren.

– Jag var själv på väg dit en gång när jag såg att människor satt packade som sillar. Då var det bara att vända om. Jag hoppas att alla är försiktiga så att vi inte får en ökad smittspridning.

Det är tekniska kontoret som har ansvar för Vätterstranden. Förvaltningschef Thomas Bergholm säger att om smittspridningen är ett problem i sommar, så är vistelseförbud ändå det sista de skulle ta till.

– Jag hoppas att man i sommar i vart fall kan röra sig inom Sveriges gränser, det skulle också lätta trycket här något, säger han.

Han säger att det går att planera, inför exempelvis skolavslutningar och fint väder och då vara ute i god tid med en dialog. Det går också att exempelvis se över cykelparkeringar.

– Det är bättre att att nå ut till folk med kommunikation. Att förbjuda människor att vistas på vissa platser är det sista vi vill, då ska det ha gått långt. Men vi kan givetvis inte utesluta något, säger han.

FAKTA: Förslaget om nedstängning

• Regeringen förbereder möjligheten att stänga av stora delar av samhället om det blir en tredje smittvåg.

• Det gäller exempelvis köpcentrum, varuhus, butiker, restauranger, gym, frisörsalonger och festlokaler. Men det handlar även om möjligheten för kommunen att införa vistelseförbud på vissa platser.

• Regeringens förslag skickas ut på remiss fram till den 20 februari och ska sedan diskuteras i riksdagen. Det kommer att gälla från och med den 11 mars.

• Om det blir en nedstängning efter den 11 mars hänger på hur stor coronasmittan är.