Lukas Fredin har Karlskrona HK som moderklubb och har två allsvenska matcher på meritlistan. Senaste säsongen spelade han i AlpsHL och Kitzbühler EC och stod för 24 poäng (6+18) på 44 spelade matcher.

21-åringen blir den sista pusselbiten på backsidan som nu är spikad inför kommande säsong.

– Vi har under en tid letat efter en offensiv back som kommer att få en hel del speltid i powerplay. Det var väl egentligen den biten som vi kände att vi måste förstärka, vilket vi nu gör med Lukas i laget. Det är en ung offensivt skicklig back med bra skott som passar in i laget och fyller den sista luckan då vi nu har spikat backuppsättningen inför kommande säsong, säger Per Gustafsson, tränare och sportchef i HC Dalen, i ett pressmeddelande.

Kontraktet gäller i ett år.

– Jag trivdes väldigt bra utomlands förra säsongen men under rådande omständigheter så blev Sverige ett alternativ igen. Jag har enbart hört bra saker om tränarduon och Dalen som förening är en bra språngbräda om man vill framåt i karriären så det var ett enkelt val att skiva på. Jag vill beskriva mig själv som en offensiv spelare med bra skott som gillar att följa med upp i anfallet samtidigt som jag bidrar med en defensiv trygghet. Jag har höga förväntningar inför säsongen där målsättningen självklart är att först ta en plats i allettan och sen tar vi det därifrån, säger Lukas Fredin själv.