Daniel tillbaka på topplistan med italiensk låt

– Kanske dags att lägga av nu när man står på topp, funderar den 39-årige Norrahammarssonen.

Daniel lägger till ett skratt, eller ett ’hehe’ som bara han kan. Så är han musikanten med den luriga charmen, herren av det oförutsedda. Men han är också integritetens man; ingen säger åt honom vad han ska göra, i vilken turordning. Han kör sitt race ungefär som husguden, den framlidne ordvitsaren/musikern Robert Broberg.

– Typ så. Att det blev ”Nei Tuoi Occhi” har sin förklaring i att jag fick en förfrågan om att skriva en sång på italienska till min sambos arbetskamrater. Tja! Jag pratar inte italienska flytande, men jag brukar låtsas när jag är nere i Rom och går på fotboll och hänger med Romafansen.

Daniel har det gott ute i blåsten på Tjörn, här lever han och hans familj i närmast konstant karantän.

– Hit kommer inga objudna gäster så här års, det är perfekt på det viset. Sedan är det förstås inte roligt att inte få vara ute och spela, jag fick ju avbryta hyllningsturnén till Broberg i våras. Som tur var hann jag med konserten på Jönköpings Teater innan pandemin slog till.

Daniel har när vi språkas vid varit uppe sedan i runda svängar fyra på natten. Skulden till denna dygnsrytm går under namnet Stellan, ett och ett halvt år gammal.

Helst av allt hade jag suttit med bandspelaren på nån ljugarbänk vid ett båthus, känt småspiken mot pannan och sett hans röda skägg flyga i vinden. Nu får jag i stället hålla till godo med hans röst inne i stugvärmen.

Historien om levnadskonstnären Karlsson går tillbaka till bakgatorna i Norrahammar, där han sparkade boll och sköt puck med barndomsvännen HV-legenden Stefan Liv. Men det var den skapande sidan hos honom som skulle ta överhanden. Han träffade bland annat Jönköpingssångaren Karl Martindahl och gjorde musik med honom.

Genombrottet på riksplanet kom i Idol 2007. Daniel slutade fyra i det populära tv-programmet, men kom att bli mer ihågkommen än självaste slutsegraren Marie Picasso det året.

Han gav ut singeln ”Would You Believe” men det skulle dröja tills Melodifestivalen 2011 innan svenska folket mötte honom på allvar igen, med ”Oh My God”. Då hade han tagit sig namnet The Moniker.

– Det var en kul och en välspelad fotbollsmatch, men jag kan inte spela den hela tiden. Jag ville vidare och det handlade om att vara trogen mot mig själv, det har det alltid gjort. Sedan att jag varit för mycket ’göra saker på egen hand’, det är möjligt.

Jag antar att jag får sluta att skylla på andra, även om jag inte vet vad jag gör för fel.

”Oh My God” blev i alla fall en landsplåga resten av det året, men sen när det var dags att följa upp den blev det mindre lyckat med ”I Want To Be Chris Isaak (This Is Just the Beginning)” i Mellon 2012: en sistaplats i en av deltävlingarna.

– Jag har en förmåga att vägra göra vad skivbolagen vill göra, det blir lätt konstig stämning, men jag antar att jag får sluta att skylla på andra, även om jag inte vet vad jag gör för fel.

Daniel valde att flytta till Göteborg, han hade funnit kärleken. Sedan blev det ganska tyst om honom. Samarbetet med skivbolaget kraschade och han bestämde sig för att gå sin egen väg och släppa sin musik på eget bolag. Resultatet blev albumet ”Don’t fly too high” sommaren 2015.

– Det är svårt att komma fram i bruset när man inte har de stora bolagens muskler, konstaterar Daniel medan han mekar med något annat i bakgrunden.

Åren som följde handlade allt mer om småbarnsbestyr, men 2018 sök han plötsligt upp med en Eminem-cover under artistnamnet Plastic Messiah.

Berätta om artistnamnet.

– Det är tagit från Robert Brobergs låt ”Song to a Plastic Messiah”, han hade ett projekt som cirkulerade kring den här figuren och han blev lite av galen av det, den nådde aldrig skivdiskarna, men han trodde på det.

Du säger att du saknar att stå på scen, hur mycket?

– Jag vet inte, nej, jag saknar inte det så mycket faktiskt. Folk tror inte det, men jag har alltid svårt att gå upp scen, jag mår riktigt dåligt inför varje konsert, söker anledningar att in i det sista att skjuta på det. Jag hittar saker att oroa mig för, tänk om jag sjabblar på texten eller något. Det tär på en, att man hela tiden måste träna upp psyket. Men sedan när jag väl står där rinner det av mig på en sekund, då tycker jag plötsligt att det är inget i världen som slår känslan att få möta sin publik.

Daniel nämner allt omkring dagens artistskap som ett påhäng.

– Att sälja in hela tiden, sociala medier, Facebook, allt surr. När jag gjorde Broberg-turnén bestämde jag mig för att göra allt själv, att hålla i arrangörsbiten också, då fick jag känna på hur allt funkar, att det var tvunget att det kom folk. Det var nyttigt. Men i framtiden tror jag att jag kommer sluta uppträda och bara spela in, lira tillsammans med andra, skriva låtar åt andra, funderar Daniel som bland annat levererat material till Shirley Clamp.

– Jag är jätteglad för att ”Nei Tuoi Occhi” tycks ha nått ut och det är kul längst upp… men det betyder egentligen ingenting. Itunes är heller inte den hetaste listan, så…

Är The Moniker ett avslutat kapitel?

– Nejdå, han kommer fortsätta ett tag till, när pandemin är över tänker jag i alla fall avsluta Broberg-turnén med honom. Det är gött att byta skepnad ibland.

Tänkare, drömmare, sökare. Har du förändrats som pappa, blivit en mindre orolig själ?

– Nej, jag är inte så orolig över min egen situation, det är andra jag oroar mig för och där kommer ju barnen in i bilden. Det är en ständig oro över vad de ska hitta på, ska de gå och bryta benet eller vad händer. Stellan är en liten brottare som hittar på saker konstant. Fullt ös! Mitt liv är mer inrutat än någonsin, två barn känns som fyra.

Det kommer in ett hehe igen. Daniel ger sedan en spretig men talande bild av hur hans drömtillvaro ser ut.

– Jag vill vara fri från alla regler, sen har jag min mapp att lägga in mina låtar och idéer i, en inre dator.

Vilka artister ger dig inspiration för stunden?

– Oj, jag är så jäkla tråkig, återvänder alltid till mina gamla favoriter, det blir Beatles, Dire Straits… i går morse körde jag Pavarotti i högtalarna, då undrar min dotter Doris ’pappa vem är det som skriker?’.

Profilen: Daniel Karlsson

Född: Norrahammar.

Bor: Tjörn.

Familj: Fästmö och två ungar.

Utbildning: The Beatles Anthology med mera.

Jobb: Allkonstnär.

Intressen: Fotboll.

Läser: Ska börja med boken om Robert Broberg härnäst.

Lyssnar på: Allt från Pavarotti till Billie Eilish.

Tittar på: Har en true crime-period just nu.

Förebild: Paul McCartney. Robert Broberg.

Drömmer om: Rymden.