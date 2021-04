Därför slutade de flesta på iva: ”Tappade många med specialistkompetens”

Även om det totalt i Region Jönköpings län var färre som slutade under 2020 jämfört med 2019, var det ändå något fler som slutade på just iva-klinikerna i länet under perioden.

– Vi har haft många pensionsavgångar de senaste åren och det tar tid innan en sjuksköterska som vidareutbildar sig får den specialistkompetensen som krävs på iva, säger HR-direktör Patrick Nzamba.