De dömer ut studenternas festande i Jönköping: Brittiska mutationen gör att ungdomar smittas lättare

Hundratals ungdomar var samlade på Vätterstranden på tisdagskvällen. Såväl Jönköpings kommun som Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län anser att det är olämpligt att träffas så många på samma plats, även om det är utomhus.

Man befarar att det kan komma att bli liknande träffar nu i takt med att det närmar sig studenten och många ungdomar gärna vill festa tillsammans.

– Det finns en risk för smittspridning när man är nära varandra och risken är att man inte håller avstånd när stora sällskap träffas. Den brittiska virusvarianten som dominerar nu i länet är mer smittsam och det gör att även ungdomar smittas lättare, säger Malin Bengnér.

I april förra året var testningen inte lika utbredd som nu. Det är därför svårt att svara på om det verkligen är fler ungdomar som är smittade nu jämfört med motsvarande period förra året.

– Det är i alla fall minst lika stor risk att bli sjuk nu som då. Ju närmare studenten vi kommer desto större blir ungas önskan att träffas och festa. Visst ser vi en risk med detta och vi kommer att gå ut med mer information kring detta längre fram, både på nationell och lokal nivå, säger Malin Bengnér.

Hennes uppmaning är att smittoläget är allvarligt och att det fortfarande konstateras flera nya fall i veckan.

– Samtidigt som vi känner oss hoppfulla med tanke på vaccinationen, så måste vi fortsätta att följa de allmänna råd som finns ett par veckor till, säger hon.

Johanna Hänninen, enhetschef på Länsstyrelsen i Jönköpings län, berättar att det är svårt att från länsstyrelsens sida agera när hundratals ungdomar samlas på en och samma plats. Hon menar att det mer är en sak för polisen.

– Om klasskompisar träffas för att festa är det svårt för oss att använda oss av lagen för att stoppa detta. Då är det tveksamt om det kan klassas som en allmän sammankomst, där det endast är åtta personer som gäller, berättar hon.

Om det däremot finns en tydligt arrangör som bjudit in till en tillställning så går det under lagen. Johanna Hänninen anser att det är olämpligt att träffas många personer på samma plats under pandemin oavsett om det är lagligt eller inte.

– Åtta personer är den normen som finns och det gäller alla typer av träffar även där inte lagen gäller. Vi jobbar med att få ut den här informationen om vad som är lämpligt och inte, säger hon.

Jönköpings kommuns stadsdirektör Johan Fritz berättar att man än så länge inte haft några diskussioner om att stänga av fler platser, i stil med hur man gjorde under påsken då parkeringsplatser stängdes av för att minska risken att folk samlades där.

Med hjälp av den nya begränsningsförordningen i den tillfälliga pandemilagen har kommunen nämligen befogenhet att stänga ner olika platser på kommunal mark, som badplatser, parker och parkeringar.

– Möjligheten finns, men vi får se hur vi hanterar frågan efter att utbildningsförvaltningen kommit med beskedet om hur studentfirandet blir. Vi befinner oss i en pandemi och många ligger på sjukhus. Då är det inte lämpligt att samlas många. Vi uppmanar och vädjar till alla om att hålla avstånd, säger Johan Fritz.