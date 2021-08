De har skapat ett Tinder för jobbsökning – nu släpps tjänsten nationellt: ”Då kommer vi att ha ungefär 50 000 jobb i appen”

När tidningen besökte Jan-Philipp Arps i juni 2019 var han i början av sin företagsresa inne på Science Park.

Då hade han och kollegan André Teege, båda studenter från Tyskland som sökt sig till Jönköping University, precis grundat bolaget BlockchainX AB, som skulle göra jobbsökandet enklare med hjälp av den Tinder-inspirerade appen EmployChain. De höll som bäst på att förfina tekniken och samla in pengar för vidare utveckling.

Två år senare står de redo att lansera tjänsten nationellt.

Jan-Philipp Arps berättar att de sedan 2019 nu har utvecklat sin tjänst ytterligare, där grunden utgörs av en algoritm som skapats med hjälp av blockchainteknik.

Efter en första prototyp 2020, släppte de en testversion i mars 2021 med några hundra jobb och cirka tusen registrerade studenter i Jönköping.

Efter ytterligare feedback och justeringar i tjänsten står de alltså redo att göra tjänsten tillgänglig över hela Sverige.

– Då kommer vi att ha ungefär 50 000 jobb i appen, säger Jan-Philipp Arps.

Appen EmployChain kan sägas vara en blandning mellan karriärtjänsten LinkedIn och dejtingappen Tinder.

Efter att ha registrerat lite grundfakta om sig själv, som ett CV, samt lagt till foto och namn går den att börja använda.

En av de saker som särskiljer appen från LinkedIn är att de orduppsättningar som beskriver kandidatens kompetens är samma som de som företagen använder på Arbetsförmedlingens platsbank. Detta gör det också lättare för kandidaten att skräddarsy sin profil i appen.

De tjänster eller kandidater som är intressanta kan också lätt sparas i en lista i appen. En aktiverad platstjänst kan göra användaren uppmärksam på lediga jobb i närheten.

När kandidaten eller den som söker ny arbetskraft hittar en match så bockas personen/företaget för och en inledande konversation kan inledas via en chattfunktion.

Om kandidaten eller företaget inte väcker intresse så kan annonsen eller den jobbsökande swajpas bort.

– Det ska vara enkelt och roligt att söka jobb. Genom vår app kan du nå hela marknaden från din ficka, säger Jan-Philipp Arps.

– Jag tror inte att någon kommer att använda sin dator när de söker jobb om tio år. Det här med mobiltelefoner kommer att växa ännu mer, liksom VR och AR och andra tekniker.

Sedan 2019 har företaget växt till fem personer (Jan-Philipp Arps, Amarildo Kom, André Teege, Maher Zaidoune och Josef Wakman) samt fyra praktikanter. Därmed inte sagt att de arbetar heltid med företaget ännu, Jan-Philipp Arps kombinerar i nuläget det egna företagandet med en anställning som dataanalytiker.

Framåt ser Jan-Philipp Arps många utvecklingsmöjligheter för appen.

– Vi vill till exempel skapa en möjlighet att göra video-ansökningar eller att spela in en ljudfil. Vi försöker också påverka företag att lägga ut fler bilder och filmklipp från arbetsplatsen för att locka de sökande, säger Jan-Philipp Arps.

Sverige är ett bra startland för tjänsten, menar Jan-Philipp Arps, men de kommer även att testa en version i norra Tyskland – där både Jan-Philipp Arps och André Teeges vuxit upp.

Jan-Philipp Arps säger vidare att all den data de samlar in via appen kommer att kunna användas för att analysera behov och efterfrågan på olika arbetsmarknader framåt – i realtid. Det är något som han hoppas kan hjälpa de branscher som i dag lider av kompetensbrist.

Hur går tankarna när Sverige-lanseringen närmar sig?

– Det har varit en lång resa och jag är förväntansfull, säger Jan-Philipp Arps.

– Det har inte varit lätt hela tiden, men vi arbetar bra i vårt team och vi har fått mycket hjälp av Science Park. Jag ser fram emot lanseringen.