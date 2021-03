De köper upp konkursade sminkkedjan på Asecs: ”Vi ser en stor potential”

Det är Lyko Group AB som i ett pressmeddelande på torsdagsmorgonen går ut med nyheten. Via sitt dotterbolag B&B Borås AB köper de upp konkursboen från Make up store AB och Make up shop Sweden AB.

Det innebär att Lyko tar över bolagens inventarier, varulager och immateriella tillgångar. De har även rätt att förhandla om de 13 butikernas fortsatta hyresförhållanden, vilket kommer att ske senast den 9 april.

– Vi ser en stor potential i att tillföra våra skalfördelar och vår kompetens inom fysisk och digital handel och ser fram emot att med varsamhet förädla varumärket och produkterna, säger Rickard Lyko, vd Lyko, i pressmeddelandet.

LÄS MER: Sminkkedjan Make up store i konkurs – har butik på Asecs

Han skriver också att fler förvärv kan bli aktuella framåt när Lyko fortsätter sin expansion i Europa.

Lyko Group AB är ett bolag som verkar inom hår- och skönhetsbranschen och har sitt ursprung i en frisörsalong i Vansbro som öppnades av Frans Lyko på 1950-talet. Enligt hemsidan har de 36 butiker i Sverige (varav en på Asecs i Jönköping) och en i Norge och koncernen sysselsätter drygt 750 medarbetare. Sedan 2017 är de noterade på Stockholmsbörsen.

En av delägarna i Lyko är Jönköpingsbaserade Herenco Holding AB och Lovisa Hamrin, vd och koncernchef för Herncokoncernen, har därför en plats i Lykos styrelse.