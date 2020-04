Det är sedan tidigare klart att exakt samma lag kommer att spela i SHL och SDHL som under säsongen som gick.

Inte heller i Hockeyettan södra, där HC Dalen spelar, blir det några förändringar. Det innebär att Norrahammarslaget kommer att ställs mot Borås HC, Halmstad HF, Hanhals IF, IF Troja-Ljungby, Kallinge/Ronneby IF, Kalmar HC, Mörrums GoIS IK, Nybro Vikings IF, Tranås AIF, Tyringe SoSS och Vimmerby HC.

HV71:s J20-lag, som spelar i SuperElit Södra har hamnat i samma serie som Frölunda HC, Färjestad BK, IF Malmö Redhawks, IK Oskarshamn, Karlskrona HK, Linköping HC, Rögle BK, Södertälje SK, Växjö Lakers HC och Örebro HK.

Serieindelningen baseras på resultaten från säsongen 2019/20.