De startar second hand-butik för att hjälpa HFF-ungdomar: ”Vi vill sälja allt som folk lämnar in”

För inte så länge sedan låg Brand-Johans tavelverkstad i gallerian men nu öppnar HFF en second hand-butik i aktivitetshuset i sommar. Förhoppningen är att bredda verksamheten och ha aktiviteter utöver ungdomarna och idrotten. Föreningen hoppas knyta an till fler människor och att second hand-buktiken kan bli en naturlig mötesplats för hela Huskvarna söder.

Det är engagerade i HFF som startat butiken och som kommer driva den ideellt. Än så länge är det släkt och vänner till fotbollsspelarna som lämnat in oanvända diverse saker från sina hem, men efter att butiken har öppnat kommer HFF ta emot varor från alla som vill lämna in.

– Det kommer vara allt förutom stora möbler egentligen. Det kommer vara väldigt blandat med vad det finns för varor och vi kommer inte profilera oss att vi säljer fotbollsartiklar för återbruk, säger Maria Karlsson och Annika Brandt.

Idén om att driva en second hand-butik kom från en fotbollsförening i Hässleholm där HFF:s damtränare Tommy Hermansson kommer ifrån. Hässleholms-klubbens initiativ startade diskussioner bland engagerade medlemmar i HFF och de bestämde sig för att satsa de med.

Dörrarna slås upp den 11 juli och nu förbereder de butiken som föreningens seniorgrupp har målat om och inrett med begagnade hyllor och bord.

– Vi ska inte sälja möbler för det kan vi inte ha i butiken, men annars vill vi sälja allt som folk lämnar in. Lite allt möjligt kommer finnas för försäljning, säger Annika Osbäck.

Planen är att ha stor rotation på varorna och försäljningen går till föreningen. Vinsterna med second hand-butiken ska gå till ungdomsverksamheten för att kunna erbjuda alla spelare att åka på cuper.

– Många spelare kan inte följa med på cup för att det kostar alldeles för mycket för familjen. Föreningen vill ha olika cuper i olika åldrar som man kan skicka spelarna till, som egentligen inte behöver kosta så mycket för spelaren, säger Annika Osbäck.

Den 11 juli har Smedbyn premiär för söndagsmarknaden och i samband med den öppnar Smeden second hand-butik. Då kommer butiken vara öppen varje söndag mellan klockan 11–15 hela sommaren fram till mitten av september. Till hösten kan det bli andra öppningstider.

Kul, konstaterar trion om den stundande öppningen.

– Det kommer bli festigt! Med ballonger, sockervadd, popcorn, kaffe och bulle, säger Annika Brandt.