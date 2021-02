Den stora bussatsningen – så förändras trafiken när nya stomlinjen kommer

Arbetet med den nya stomlinjen, linje 4, har pågått länge och nu blir den start verklighet. Arbetet pågår för fullt med den nya terminalen vid Viktoriaplan i Huskvarna och arbetet med hållplatserna är på gång.

Linje 4 kommer att köra sträckan Vätterslund- Jönköpings centrum-Ljungarum-Ryhov-A6-Ekhagen-Rosenlund-Vättersnäs och Viktoriaplan i Huskvarna.

– Det handlar mycket om sträckor där nu linje 12, 29 och 30 går. Linje 13 kommer att försvinna i samband med att den nya stomlinjen införs. Den trafiken kommer att ingå i andra linjer. Linje 4 tar exempelvis över sträckan som går från Ryhov till Viktoriaplan i Huskvarna, berättar David Lundberg på JLT.

I dag sträcker sig linje 13 även in i området Huskvarna söder. Det området kommer linje 15 ta över i stället. Linje 15 går i dag från Öxnehaga via Huskvarna centrum till Fagerslätt. Den linjen kommer att få en annan sträckning än vad den har i dag och det blir också ett bättre turutbud med tätare turer. Kommande sträckning för linje 15 blir att Lövhagsgatan till Stjärnstigen via Huskvarna Esplanaden.

En annan sträcka som kommer att förändras är dagens busslinje 33, som i dag går till Egnahem.

– Linje 33 kommer att försvinna, men den sträckan kommer också att gå in under linje 15. Det är ganska många sträckor som kommer att förändras och det kan komma att försvinna fler linjer. Detaljerna är inte helt spikade än, säger David Lundberg.

David Lundberg förklarar att det inte handlar om någon neddragning av busstrafiken i Huskvarna söder även om linje 13 försvinner, utan att det generellt handlar om en 30-procentig utökning av trafiken överallt.

Linje 15 kommer exempelvis att avgå var tjugonde minut. I dag har motsvarande linje generellt halvtimmestrafik, även om det ser lite olika ut då vissa turer i dag inte går hela vägen.

– Alla linje 15 turer går i dag inte hela vägen till Fagerslätt, utan några går exempelvis bara mellan Öxnehaga och Esplanaden. I den nya satsningen kommer vi överallt att ha mer trafik som går hela vägen, berättar David Lundberg.

Det handlar bland annat om att stomlinjerna 1–4 kommer att vara elbussar, som kommer att laddas vid ändhållplatserna.

– Vissa detaljer är vi inte riktigt klara med utan håller på att sätta nu. Men den här utökningen av busstrafiken kommer att slå lite överallt. Det kommer att bli bättre helgtrafik och tätare turer på dagtid. Det blir ett stort lyft för den som åker buss, lovar David Lundberg.

Han beskriver det som ett omtag av såväl sträckningar som avgångar generellt. Linje 4 kommer att avgå var tionde minut eller oftare. Linje 1, som är JLT:s tyngsta linje, kommer att avgå var sjätte minut när det är högtrafik.

– Nu startar avtalet i samband med att vi går över till sommartidtabellen, och på sommaren är trafiken alltid glesare. Det beror på att vi inte har samma resande då som under våren, hösten och vintern. Det blir först i augusti som man helt märker av den utökade trafiken, säger David Lundberg.

Han berättar att det inte gjorts så stora satsningar på busstrafiken sedan 1990-talet.

Hur känner ni inför att den är satsningen blir klar nu mitt under pandemin då många valt bort bussen?

– Det här är så stora grejer som vi har jobbat med långt innan covid-19 fanns. Vi är bara glada över att kunna erbjuda en attraktiv kollektivtrafik. Vi är glada att vi inte drar ner på trafiken utan att vi i stället satsar. På så sätt hoppas vi kunna vinna tillbaka resenärerna när pandemin är över och de vill åka buss igen, säger David Lundberg.

Han berättar att Jönköping är en stad som växer och att man då också måste utöka kollektivtrafiken. I samband med detta håller man koll på nya exploateringsområden och strategiska stråk. Samset är exempelvis ett område där det byggs mycket och där behovet av kollektivtrafik efterfrågats.

Det talades för en tid sedan även om en linje 5. Hur har det gått med dessa planer?

– Det har funnits många gamla planer och det har säkert talats om en linje 5. Det vet jag inte om eller när det skulle ske. Det är inget vi har på gång just nu, säger David Lundberg.

Busslinje 15 nya hållplatser från och med 14 juni

Lövhagsgatan

Stekelvägen

Lövhagen

Kalvhagsgatan

Kohagsgatan

Rishagsgatan

Öxnehaga idrottsplats

Öxnegården

Öxnehaga centrum

Lahagsgatan

Hästhagsgatan

Huskvarna station

Gråbogatan

Faktorigatan

Rogbergavägen

Sandgatan

Tenhultsvägen

Nygatan

Stampaplan

Alfred Dahlinskolan

Huskvarna vårdcentrum

Esplanaden

Mjölkafållan

Sylviaplan

Floragatan

Bergsgatan

Ådalsvägen

Jutegården

Hemtrevnadsvägen

Svarvaregatan

Solhemsgatan

Skolgatan

Fagerslättsvägen

Olstorpsgatan

Egnahem Stjärnstigen

