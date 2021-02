Detta gömmer sig på botten av Munksjön: ”Det är extremt förorenat"

Det är en blandad kompott av föroreningar som döljer sig under Munksjöns vattenyta. Till att börja med det som kallas ”fiberbanken”, en stor fibermassa som är omkring fem hektar stor och upp till tio meter hög. Den ligger 15 till 30 meter ut från strandlinjen vid fabriksområdet.

– Det är restprodukter från papperstillverkningen, ett organiskt material. Papper tillverkas ju av trämassa och det som var för grovt för pappret skickades ut i vattnet, förklarar Emma Willaredt, avdelningschef på Länsstyrelsens samhällsavdelning.

Fiberbanken består inte bara av fiber utan innehåller också de olika tungmetall- och oljeföroreningar som finns i sjön. Den innehåller också gas. När det är is på Munksjön uppstår gasbubblor i isen under fiberbanken.

Utöver fiberbanken finns något som kallas för sedimentföroreningar i hela sjön. Metaller och oljeföroreningar har samlats och lagrats på botten.

Vad gäller det förstnämnda handlar det om bland annat arsenik, bly, kvicksilver, metylkvicksilver, nickel, vanadin och zink. Oljeföroreningarna består bland annat av ämnen som förkortas PAH och PCB, vilka är giftiga , svåra att bryta ner och lätt lagras i vävnader.

De värsta gifterna bedöms ha kommit från de industrier som verkat runt sjön. Men ett problem är att det fortfarande kommer in föroreningar i sjön.

– Munksjön är en föroreningsfälla, den släpper ut mindre än vad den behåller av det smutsiga vatten som kommer in, säger Emma Willaredt.

Föroreningarna söker sig in i sjön via Tabergsån men också via dagvatten och reningsverket. Det handlar i viss mån om oljeföroreningar men främst näringsämnen som kommer från reningsverket och Tabergsån.

– Några ämnen är giftiga för växter och djur, säger Emma Willaredt.

Hur stor roll spelar tillflödet?

– Situationen i Munksjön är oaktat tillflödet extremt, det är ett jätteförorenat område. Men vi ska inte förringa det faktum att vi har ett tillflöde från omgivningen. Inte minst när vi ska ta ställning till en sanering. Om vi lägger mycket pengar på en sanering och vi har ett ständigt tillflöde är det något vi behöver ta hänsyn till, säger hon.

Även om mixen av föroreningar i sjön vare sig låter eller är särskilt trevlig, är det inte farligt för människor att simma i sjön. Även fisken går att äta. Däremot är stora delar av bottnen död, till följd av tungmetaller och brist på syre.

– Det är i princip omöjligt att vara ett bottenlevande djur i Munksjön. Men det finns ingen risk för människor och djur, utan det är de sediment- och bottenlevande arterna som påverkas. Men om du trillar ner ska du gärna försöka komma upp till ytan så snart som möjligt, säger hon.

Vad skulle hända om man simmade ner till botten?

– Det är nog ganska otrevligt, syrebrist, olika föroreningar och lösa sediment som lätt gör att det blir grumligt.

En av orsakerna till att Länsstyrelsen vill sanera Munksjön är oron för vad som händer om miljögifterna hamnar i Vättern. Vad som då skulle ske är svårt att veta helt säkert.

– Vättern har ett stort skyddsvärde, det är en unik sjö i Sverige och dessutom dricksvattentäkt. Det största problemet är att vi inte vet vad som händer med föroreningarna i Munksjön i framtiden, dels vad gäller Vättern men också på andra sätt. Om det som finns på bottnen exempelvis skulle komma upp till ytvattnet, säger hon.

